Amazon Prime Video propose des achats intégrés pour les clients

Apple assouplit ses restrictions sur l’App Store, au moins pour Amazon, permettant à la société de vendre directement du contenu aux utilisateurs via des achats intégrés (via The Verge).

Vidéos Amazon Prime

Amazon Prime Video sur iOS, iPadOS et Apple TV propose désormais du contenu à acheter. Les directives d’Apple interdisent normalement les achats intégrés qui ne sont pas proposés directement via l’App Store.

La location ou l’achat d’un film ou d’une émission télévisée utilise la carte de crédit que vous avez en possession d’Amazon, plutôt que la carte associée à votre identifiant Apple. Il semble qu’il ne nécessite pas de mise à jour de l’application, et les utilisateurs devraient commencer à voir un nouvel onglet de magasin en bas de l’écran.

Vous pouvez télécharger l’application Amazon Prime Video ici.

