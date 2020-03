Amazon Prime Video vous permet désormais d’ajouter jusqu’à six profils utilisateur

Le service de streaming d’Amazon lié à l’abonnement Prime du détaillant essaie de faire beaucoup avec ses émissions «Inclus avec Prime», ses chaînes payantes séparées et ses locations – le tout sous une seule application. Malgré toutes ces options et fonctionnalités exceptionnelles comme les rayons X, Prime Video s’est toujours senti dépourvu de prise en charge des profils utilisateur, ce que ses concurrents soutiennent depuis longtemps. Amazon est en train de changer cela maintenant en déployant la possibilité d’ajouter plus de profils, mais uniquement sur certains marchés.

Une option pour ajouter cinq profils supplémentaires, en plus du profil principal, a commencé à apparaître pour plusieurs utilisateurs en Inde et a été signalée pour la première fois par Gadgets 360. Sous l’onglet My Stuff dans l’application Prime Video, deux profils – un pour le titulaire du compte et un autre pour les enfants – sont ajoutés par défaut et vous pouvez choisir de modifier / supprimer ce dernier, tandis que le premier ne peut pas être supprimé. Lorsque vous ajoutez d’autres profils, vous aurez la possibilité de les étiqueter pour les enfants si cela appartient à un membre de votre famille âgé de moins de 12 ans. Une fois configurés, les profils devraient apparaître sur tous vos appareils, tant que leurs applications respectives ont reçu la fonctionnalité.

Amazon note que vous pouvez gérer vos profils sur plusieurs appareils, y compris mobile, web et Chromecast. Une autre page d’aide indique que le sélecteur de profil ne sera disponible que dans certains pays, dont l’Inde semble faire partie, mais sans nommer aucun des autres. Il semble que ce soit un déploiement côté serveur, car l’un de mes combinés exécutant une ancienne version de l’application Prime Video dispose de la fonctionnalité alors qu’elle reste indisponible pour moi sur le Web et sur certains appareils, même s’ils disposent de la dernière version.