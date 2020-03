Amazon propose aujourd’hui de nombreuses offres sur les haut-parleurs, chargeurs, projecteurs et plus Anker – .

Amazon organise une autre grande vente d’éruption Anker en ce moment, avec plus d’une douzaine d’offres qui offrent certaines des réductions les plus importantes que nous ayons vues toute l’année.

Mardi, quatre haut-parleurs portables Anker populaires sont en promotion pour une journée seulement, avec des réductions allant jusqu’à 50 $ sur les modèles les plus vendus.

Les autres remises comprennent des blocs de recharge sans fil Anker pour seulement 7,99 $, des chargeurs portables à partir de 22,99 $, jusqu’à 130 $ de réduction sur les projecteurs portables et des câbles Lightning de 6 pieds pour seulement 12,99 $.

Amazon a de nouvelles offres sur les produits Anker populaires chaque semaine, mais la grande vente d’éruption d’aujourd’hui est quelque chose de spécial. Vous trouverez certains des prix les plus bas de l’année sur les produits les plus populaires d’Anker aujourd’hui sur Amazon, des accessoires et câbles de charge aux haut-parleurs Bluetooth portables, un moniteur pour bébé, une caméra embarquée, et bien plus encore.

À partir de quatre offres particulièrement intéressantes, Amazon propose une offre Gold Box qui réduit les prix des haut-parleurs portables les plus populaires d’Anker à certains des niveaux les plus bas que nous ayons vus. Le haut-parleur Bluetooth portable Anker Soundcore 2 le plus vendu avec plus de 14000 avis 5 étoiles ne coûte que 27,88 $ au lieu de 40 $ aujourd’hui, et le haut-parleur sans fil Soundcore Flare de 60 $ par Anker ne coûte que 37,41 $ en bleu ou 39,99 $ en noir en ce moment. Enfin, vous pouvez vous procurer un haut-parleur Bluetooth portable compatible Soundcore Flare S + Alexa à 130 $ par Anker à un niveau record de 79,99 $. C’est vrai, 50 $ de rabais sur le superbe haut-parleur portable Alexa d’Anker!

Chacune de ces offres n’est disponible que le mardi, mais les autres offres Anker que nous avons rassemblées pour vous aujourd’hui sont disponibles toute la semaine. À partir du chargeur sans fil le plus populaire que nous ayons jamais couvert, le nouveau chargeur de charge rapide sans fil Anker 10W PowerWave Pad est en vente pour seulement 7,99 $ avec le code de coupon AKA253SD. Le chargeur mural USB C Anker Premium 60 W de 50 $ est tombé à 30,99 $ grâce à une baisse de prix et un coupon supplémentaire de 2 $, et le chargeur USB C PowerPort Atom Anker 60 W à 2 ports est tombé à 33,99 $ en blanc ou 35,23 $ en noir. Le chargeur mural USB C de bureau à 5 ports 60 W Anker Premium 60 W peut être acheté pour 34,31 $, et le chargeur portable Anker PowerCore Slim 10000mAh passe de 40 $ à 22,99 $ en cinq couleurs différentes avec le code de coupon ANKERCMF7.

Comme si tout cela ne suffisait pas, vous trouverez le projecteur de cinéma maison portable Anker Nebula Mars II 300 ANSI Lumen à 500 $ en vente pour 369,99 $, et le projecteur Anker Nebula Capsule Max de 470 $ à 399,49 $, le Roav DashCam S1 à 80 $ est réduit à 67,99 $ avec le code de coupon SDS416799, le moniteur vidéo de sécurité eufy avec caméra et audio est de 40 $ à 119,99 $, et les populaires câbles Lightning Powerline III de 6 pieds d’Anker ne coûtent que 12,99 $ en noir ou blanc.

