Amazon retarde l’expédition d’un mois des articles “ non essentiels ” aux États-Unis

La semaine dernière, Amazon a commencé à prioriser les expéditions de produits sanitaires et d’agrafes de garde-manger pendant la pandémie de coronavirus alors qu’elle faisait face et continue de faire face à une demande extraordinaire de produits essentiels. Aujourd’hui, cependant, de nombreux clients cherchant des articles sur le site ont remarqué que presque tous les articles considérés comme non essentiels ont désormais une date limite de livraison du 21 avril pour les abonnés Prime.

La société a envoyé aujourd’hui aux médias une déclaration qui se lit comme suit:

Pour servir nos clients dans le besoin tout en contribuant à assurer la sécurité de nos associés, nous avons modifié nos processus de logistique, de transport, de chaîne d’approvisionnement, d’achat et de vendeur tiers pour prioriser le stockage et la livraison d’articles qui sont une priorité plus élevée pour nos les clients. En conséquence, certaines de nos promesses de livraison sont plus longues que d’habitude.

La semaine dernière, Recode a signalé que la société avait effectivement interdit à ses entrepôts de stocker des produits qui ne tombaient pas dans l’une des six catégories: produits pour bébés, santé et ménage, beauté et soins personnels, épicerie, produits industriels et scientifiques et fournitures pour animaux de compagnie. Tout ce qui ne faisait pas partie de ce domaine ne reviendrait probablement pas sur ses étagères avant le 5 avril au plus tôt. Si les délais d’exécution restent plus longs que d’habitude, nous pouvons supposer qu’Amazon est prudent en projetant des fenêtres de livraison plus larges que d’habitude.

Cela dit, nous avons jeté un coup d’œil et trouvé quelques objets étranges qui se classent avant la file d’attente au-dessus des autres. Pour commencer, la plupart des articles fabriqués par Amazon ou l’une de ses filiales, comme un haut-parleur Echo ou un routeur Eero acheté aujourd’hui, seront expédiés dans la semaine.

Mais si nous voulions un routeur d’un autre fabricant – TP-Link en propose un qu’Amazon aime beaucoup à appeler “Amazon’s Choice” – nous avons découvert que nous devions attendre jusqu’aux alentours du 21 avril pour les obtenir chez nous.

Cependant, tous les produits non essentiels n’ont pas une date de livraison aussi éloignée, et cela peut avoir à voir avec le stock existant qui reste actuellement dans les entrepôts. Prenez ce sac à main pour femme de Fossil:

Ou, plus important encore, ce Chromebook Acer:

Pendant ce temps, il semble que les acheteurs aient dépassé le stock de désinfectant pour les mains d’Amazon et de masques N95 au point où il ne peut promettre la livraison de nombreux produits dans ces catégories jusqu’au 4 mai.

La vérité est que la logistique est compliquée, a été compliquée avant l’épidémie de COVID-19 et sera particulièrement compliquée au lendemain.