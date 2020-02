Amazon Sale vous offre un ensemble de couteaux en acier inoxydable de 15 pièces pour 34 $ au lieu de 120 $ – .

Emojoy n’est peut-être pas la première marque qui vous vient à l’esprit lorsque vous magasinez pour des couteaux, mais vous allez être époustouflé par cet ensemble de couteaux de cuisine Emojoy de 15 pièces avec affûteur et bloc en bois. Il coûte 120 $ et a une impressionnante note de 4,7 étoiles sur Amazon, ce qui n’est pas facile du tout à retirer. L’ensemble comprend un couteau de chef de 8 pouces, un couteau à pain de 8 pouces, un couteau à trancher de 8 pouces, un couteau de Santoku de 7 pouces, un couteau utilitaire de 5 pouces, un couteau d’office de 3,5 pouces, des ciseaux de cuisine, un affûteur de couteaux, 6 couteaux à steak et un magnifique bloc en bois d’acacia . Rendez-vous sur Amazon aujourd’hui, et l’ensemble est à vous pour seulement 33,98 $!

Voici les points forts de la page produit:

【ENSEMBLE DE COUTEAUX TOUT-EN-UN】 Ensemble de couteaux professionnels comprend: couteau de chef 8 ″, couteau à pain 8 ″, couteau à trancher 8 ″, couteau Santoku 7 ″, couteau utilitaire 5 ″, couteau d’office 3,5 ″, ciseaux de cuisine, aiguiseur de couteau, 6 pièces de 5 “couteau à steak et bloc en bois d’acacia

【QUALITÉ PROFESSIONNELLE】 Toutes les lames de couteaux sont forgées en acier inoxydable allemand supérieur à haute teneur en carbone avec une résistance exceptionnelle à la corrosion et à l’oxydation. Coussin solide et durable pour une stabilité et un contrôle parfaits. Chaque couteau est poli à la main de chaque côté, ce qui rend les couteaux très tranchants.

【POIGNÉE ERGONOMIQUE】 La poignée ergonomique offre confort et confiance dans la manipulation, la robustesse et la durabilité, en particulier lors d’une utilisation prolongée. Un mélange parfait de design et de praticité!

【ENTRETIEN ET RANGEMENT FACILE】 Tous les couteaux sont bien organisés en un magnifique bloc de bois d’acacia, qui pourrait être un décor de cuisine parfait tout en réduisant le risque de rouille (lave-vaisselle et lavage à la main recommandés). Cadeau parfait pour Thanksgiving, mariage, anniversaire, pendaison de crémaillère.

【SERVICE APRÈS-VENTE】 Offrant un support de qualité et de satisfaction à vie et un support client dédié par e-mail 24h / 24. Notre équipe client est là pour vous aider si vous avez des questions sur vos couteaux. L’Emojoy est une marque de couteau professionnelle, nous nous engageons à améliorer votre expérience culinaire. Nous voulons faire tout notre possible pour vous faire plaisir avec notre set de couteaux.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.