Amazon souffle les robots aspirateurs Roborock à des prix que vous ne croirez pas, aujourd’hui seulement – .

Il y a suffisamment de stress dans votre vie en ce moment grâce à la pandémie de coronavirus COVID-19, vous n’avez donc pas besoin de vous préoccuper d’autre chose, comme garder vos sols propres. Amazon le sait, et c’est pourquoi le premier détaillant en ligne du pays offre des rabais importants sur plusieurs modèles d’aspirateurs robot Roomba en ce moment. Par exemple, le Roomba 960 à 650 $, très populaire, est en vente pour seulement 449 $, et le fou Roomba i7 + qui nettoie vos planchers et se vide ensuite à l’aide d’une station de base spéciale est en baisse de 200 $ aujourd’hui.

Ce sont deux offres formidables, mais vous voudrez peut-être consulter une autre vente qu’Amazon a organisée jeudi avant de vous engager dans un nouveau Roomba. Roborock n’est peut-être pas aussi populaire et reconnaissable que la marque Roomba d’iRobot, mais la société appartenant à Xiaomi fabrique des aspirateurs robotiques tout aussi puissants et ils contiennent souvent des fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouverez certainement pas sur un Roomba comparable.

Amazon souffle sur deux modèles différents jeudi pour une seule journée, et la vedette du spectacle est le robot aspirateur et vadrouille Roborock S6. Il se vend normalement à 650 $, mais aujourd’hui, il n’est plus que de 449,99 $ en noir ou en blanc. Cet aspirateur robotique haut de gamme offre une forte aspiration malgré son moteur silencieux, et il est doté de toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer – y compris le nettoyage intégré, que vous ne trouverez sur aucun aspirateur Roomba rival. De plus, il dure jusqu’à 3 heures sur une seule charge avant de retourner à sa base pour se recharger. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour ce modèle, vous devriez donc le vérifier.

Si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent mais que vous voulez toujours un robot aspirateur puissant avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, jetez un œil au robot aspirateur Roborock S4. Ce n’est pas aussi puissant que le S6 plus récent et la batterie ne dure pas aussi longtemps, mais c’est toujours une option fantastique et elle est en vente aujourd’hui pour seulement 319,99 $.

