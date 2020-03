Amazon souffle son équipement d’entraînement car personne ne peut plus aller au gymnase – .

La propagation du nouveau coronavirus continue d’avoir un impact sur nos vies de plusieurs façons, et les routines d’exercice sont évidemment sur cette liste.

Il est conseillé aux gens à travers le pays d’utiliser la distance sociale et de ne pas se rassembler en grands groupes, ce qui exclut évidemment d’aller au gymnase pour s’entraîner.

Amazon organise une vente massive d’une journée sur les équipements d’entraînement les mieux notés des grandes marques, mais l’accord n’est disponible que pour une journée lundi.

Il y a eu une tonne de mises à jour du coronavirus COVID-19 au cours du week-end, mais nous essaierons de ne pas entrer trop profondément dans le destin et la tristesse de tout cela. Qu’il suffise de dire que les choses sont sur le point de s’aggraver aux États-Unis parce que peu de gens ont pris au sérieux la nouvelle pandémie de coronavirus. Nous commençons tout juste à voir des entreprises comme les restaurants et les cinémas commencer à fermer et la plupart des experts semblent convenir qu’il se produit beaucoup trop tard pour «aplanir la courbe» ou répartir le taux d’infections afin que les hôpitaux et autres soins de santé les établissements peuvent gérer le taux d’infections.

Que les entreprises de votre région soient fermées ou non, la chose intelligente à faire à ce stade est de rester à la maison, sauf si vous devez absolument sortir. Inutile de dire que cela signifie ne pas aller au gymnase pour faire de l’exercice. Nous allons tous passer beaucoup de temps à la maison dans les semaines et les mois à venir, et rester en bonne santé et en forme sera évidemment une préoccupation. C’est pourquoi Amazon organise une énorme vente d’une journée sur l’équipement d’exercice de quelques-unes des plus grandes marques.

Vous trouverez un total de 15 offres différentes sur les équipements d’entraînement de Bowflex, Nautilus et Schwinn, avec des entraînements cardio, aérobies et de renforcement musculaire tous couverts. Les tapis roulants commencent à seulement 489,99 $ dans la vente et le Bowflex TC100 TreadClimber est tombé à 1259,99 $. Vous pouvez obtenir un banc d’entraînement réglable pour aussi peu que 139 $ ou aller à fond et obtenir un Bowflex Home Gym à partir de seulement 489,99 $. Les vélos droits commencent à 199,99 $, les vélos elliptiques commencent à 489,99 $, et à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir un entraînement de qualité sportive à la maison est inclus dans cette vente.

Achetez l’intégralité de la vente Gold Box d’une journée ici sur le site d’Amazon, ou consultez quelques-unes des meilleures offres ci-dessous.

