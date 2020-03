Amazon suspend les expéditions en entrepôt – voici ce que cela signifie pour vous

Cette semaine, Amazon a annoncé qu’il suspendait les expéditions en entrepôt de marchands indépendants afin de prioriser les fournitures médicales, les produits de consommation courante et les produits à forte demande pendant l’épidémie de coronavirus (COVID-19). La suspension se termine le 5 avril, période pendant laquelle certains produits peuvent être en rupture de stock alors qu’Amazon se concentre sur la réception, le réapprovisionnement et l’expédition rapides de produits très demandés qui peuvent aider à protéger les clients pendant la pandémie de coronavirus.

Pourtant, cela laisse beaucoup de questions sur ce que cela signifie pour les commandes en cours, ainsi que sur toutes celles que vous pourriez avoir à faire d’ici au 5 avril. Voici ce que la suspension des expéditions d’entrepôt d’Amazon signifie pour vous.

Amazon a-t-il arrêté l’expédition des commandes?

Non. Amazon continuera à expédier les commandes, mais certains articles pourraient être en rupture de stock tandis que la société se concentre sur la fourniture de fournitures médicales, d’articles de première nécessité et de produits “très demandés” pour répondre à la demande.

Qu’est-ce qu’Amazon continuera exactement à expédier?

Tout ce dont Amazon dispose actuellement dans ses centres de distribution continuera d’être expédié. Cependant, comme il suspend les expéditions vers ses entrepôts de marchands indépendants, certains articles non essentiels peuvent manquer de stock et ne seront pas expédiés jusqu’à ce qu’Amazon reprenne la réception des expéditions de ces vendeurs.

De plus, les marchands indépendants peuvent continuer à vendre sur Amazon par eux-mêmes, mais les commandes ne seront pas exécutées par Amazon.

Les commandes existantes passées plus tôt cette semaine seront-elles toujours expédiées?

Oui, si le stock des commandes existantes était déjà disponible, elles continueront à être expédiées. La suspension des expéditions en entrepôt affecte uniquement le réapprovisionnement des articles de marchands indépendants pour les entrepôts d’Amazon.

Comment les clients peuvent-ils savoir si quelque chose qu’ils essaient de commander sera toujours expédié?

Les pages de produits continueront de répertorier les dates d’expédition estimées. Si quelque chose est en rupture de stock, ou s’il y a un retard d’expédition, vous devriez le voir sur la page du produit.

Devriez-vous arrêter de commander sur Amazon et utiliser un autre détaillant?

Non. Si un article est en rupture de stock et que vous en avez besoin de toute urgence, vous voudrez peut-être aller chez un autre détaillant pour l’instant. Cependant, les articles en stock continueront d’être expédiés d’Amazon, vous ne devriez donc pas remarquer d’impact si Amazon a l’article déjà dans ses entrepôts et prêt à être expédié.

Où puis-je me procurer l’essentiel si Amazon est en rupture de stock?

De nombreux magasins manquent d’articles essentiels comme le papier hygiénique et le désinfectant pour les mains, et Amazon n’est pas insensible aux pénuries. Si vous avez besoin de mettre la main sur quelque chose de toute urgence, nous gardons un œil sur l’endroit où vous pouvez toujours acheter un désinfectant pour les mains et du papier toilette, et nous avons un guide pour fabriquer votre propre désinfectant pour les mains fait maison.

Au-delà des commandes en ligne, il vaut la peine de vérifier si les détaillants locaux autour de vous ont des articles en stock avant de s’aventurer si Amazon n’est pas une option. Des magasins comme Walmart, Target et Home Depot vous permettent de voir rapidement si certains articles sont en stock, et ils peuvent être un meilleur endroit pour sécuriser tout ce dont vous avez besoin immédiatement.

Amazon vous dira-t-il s’il n’enverra pas quelque chose avant la date d’avril?

La fenêtre d’expédition estimée qu’Amazon répertorie sur les pages de produits devrait continuer à vous indiquer quand vos articles seront expédiés.

Ce changement affectera-t-il Amazon Prime Day 2020?

Il est actuellement difficile de savoir si cette décision aura un impact sur Amazon Prime Day 2020, qui devrait démarrer en juillet. Cependant, en février, des rapports ont indiqué qu’Amazon était préoccupé par l’effet que le coronavirus pourrait avoir sur Prime Day cette année et qu’il avait commencé à contacter les vendeurs pour comprendre l’impact potentiel du virus sur leurs opérations.

