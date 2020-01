Amazon tire mystérieusement toutes les nouvelles listes d’Apple Watch Series 4 et Series 5

Amazon ne vend plus de nouvelles versions des modèles Apple Watch Series 4 et Series 5 via sa boutique en ligne aux États-Unis, les listes disparaissant plus tôt dans la journée.

Il n’y a pas de mot sur la raison pour laquelle Amazon a tiré les modèles Apple Watch Series 4 et Series 5, mais ce sont les montres Apple qui disposent de la fonctionnalité ECG. Tous les modèles, capacités et couleurs manquent dans la vitrine d’Amazon.

Amazon continue de répertorier les modèles remis à neuf «Apple Watch» des séries 4 et 5 de vendeurs tiers, mais il n’y a pas de nouveaux modèles disponibles ni de modèles disponibles directement auprès d’Amazon. Tenter de visiter une page qui avait précédemment une «Apple Watch» répertoriée Série 4 ou Série 5 entraîne un message d’erreur.

La 3Apple Watch‌ Series 3 et d’autres produits Apple comme les iPads et les Mac continuent d’être disponibles sur Amazon, ce problème est donc limité aux nouveaux modèles ‌Apple Watch‌. Si nous en apprenons davantage sur les raisons pour lesquelles Amazon a retiré les listes des séries 4 et 5 de Apple Watch, nous mettrons à jour cet article.

.