Amazon vient de dévoiler la caméra de sécurité Blink Mini à 35 $, et vous pouvez commander dès maintenant – .

Amazon a annoncé jeudi une toute nouvelle caméra de sécurité domestique appelée la caméra de sécurité intelligente Blink Mini.

Le nouveau modèle complète les Blink XT et Blink XT2, qui sont des caméras sans fil et résistantes aux intempéries d’Amazon qui durent jusqu’à deux ans avant d’avoir besoin de nouvelles piles.

La nouvelle caméra Blink Mini ne coûte que 34,99 $ et elle sortira plus tard ce mois-ci, mais elle est déjà disponible en précommande sur le site d’Amazon.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Amazon détourne peut-être une grande partie de son attention et de ses ressources des produits non essentiels en ce moment, mais il a apparemment encore le temps de lancer et d’expédier un nouveau produit non essentiel. La société a annoncé jeudi la toute nouvelle caméra de sécurité intelligente Blink Mini, une caméra de sécurité intérieure pour la maison qui complète d’autres caméras de la gamme Blink, comme le populaire Blink XT2. Le XT2 est une caméra intérieure / extérieure étanche qui fonctionne jusqu’à 2 ans avant d’avoir besoin de nouvelles piles, tandis que le nouveau modèle Blink Mini est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Il n’est pas non plus alimenté par batterie, il doit donc être branché comme une caméra de sécurité normale.

La caractéristique la plus vendue pour le nouveau Blink Mini est probablement le prix – à seulement 34,99 $, c’est très abordable, tout en offrant les mêmes fonctionnalités de base que des options plus chères comme la Nest Cam à 200 $. Le nouveau Blink Mini d’Amazon est également livré avec quelque chose que la Nest Cam ne propose pas: stockage en nuage gratuit jusqu’à la fin de 2020. Le Blink Mini est disponible en pré-commande dès maintenant sur Amazon, et il commencera à être expédié en moins de deux semaines le 15 avril .

Voici un résumé des principaux détails du communiqué de presse d’Amazon:

Amazon a annoncé aujourd’hui la toute nouvelle Blink Mini, une caméra de sécurité pour maison intelligente compacte, enfichable, à l’intérieur, avec une résolution HD 1080p, une détection de mouvement et un son bidirectionnel. Lorsqu’il est associé à l’application Blink Home Monitor, Blink Mini permet aux clients de voir une vue en direct de leur maison, ou d’entendre et de parler aux gens et aux animaux en temps réel. Les clients peuvent également enregistrer leurs clips vidéo en utilisant leur plan d’abonnement au stockage cloud Blink ou, à venir plus tard cette année, utiliser le nouveau module Blink Sync 2 pour le stockage vidéo local. Blink Mini est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui aux États-Unis pour 34,99 $ et au Canada pour 44,99 $ CAD et commencera à être expédié aux clients dans les prochaines semaines. Les clients qui achètent un Blink Mini reçoivent également un essai inclus du plan d’abonnement au stockage cloud Blink avec leur achat.

Blink Mini offre une détection de mouvement avec des zones de détection personnalisées afin que les clients ne soient alertés que du mouvement qui leur importe. Blink Mini peut enregistrer des vidéos HD 1080p pendant la journée et prend en charge la vision nocturne infrarouge HD pour la capture vidéo en basse lumière. À l’aide de l’application Blink Home Monitor, les clients peuvent recevoir des notifications sur leur smartphone lorsqu’un mouvement est détecté et utiliser l’audio bidirectionnel pour parler aux personnes ou aux animaux domestiques dans leur maison de n’importe où. Blink Mini est également facile à configurer – il suffit de le brancher, de le connecter au Wi-Fi et de l’ajouter à l’application Blink Home Monitor. Les clients peuvent également associer Blink Mini à un appareil compatible Alexa pour afficher les vidéos enregistrées, activer la vue en direct ou armer et désarmer la caméra en utilisant uniquement leur voix.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.