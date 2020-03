Amazon vous paiera désormais plus si vous êtes prêt à attendre plus longtemps pour votre commande

Les gens restent à la maison et commandent encore plus de choses en ligne récemment. Cela met à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement, car les entrepôts et les chauffeurs ont du mal à répondre à l’augmentation de la demande. Pour y faire face, Amazon offre aux abonnés Prime un crédit d’expédition No-Rush accru s’ils retardent volontairement leurs livraisons.

Auparavant, vous pouviez obtenir un crédit de 1 $ pour avoir choisi de recevoir votre commande quelques jours plus tard; maintenant, c’est 3 $. Vous pouvez utiliser ce crédit pour les achats numériques d’Amazon – livres sur Kindle, films via Prime Video, etc. Amazon affirme que l’expédition sans délai l’aide à livrer plus rapidement aux «clients dans le besoin».

Encore une fois, le crédit n’est valable que pour le contenu numérique proposé directement par Amazon, et il n’est disponible que pour les abonnés Prime. Pourtant, trois dollars en échange d’attendre quelques jours de plus pour votre haut-parleur Bluetooth (ou autre) semble être un commerce équitable. Vous pouvez voir votre crédit de récompenses ici.