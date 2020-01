AmazonBasics Ultra-Light True Wireless Earbuds Review: 40 $, c’est encore trop pour ceux-ci

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Je commande des produits d’Amazon depuis 20 ans maintenant et j’ai toujours eu de bonnes expériences en matière de prix, de sélection et de service client. Je ne me souviens pas d’un moment où j’ai acheté un article Amazon de première partie (Kindle, Echo, etc.) ou quelque chose de l’une des sous-marques de la société (AmazonBasics, collations Happy Belly, vêtements Amazon Essentials, etc.) que j’ai n’était pas au mieux satisfait et au pire indifférent.

Ce record a un peu souffert après avoir essayé les écouteurs sans fil ultra-légers AmazonBasics. J’ai décidé de les secouer équitablement, je veux dire, j’ai vraiment essayé, mais je ne pouvais tout simplement pas le faire. C’est peut-être parce que mes attentes étaient trop élevées de mes dernières sorties avec des écouteurs Bluetooth plus haut de gamme comme les AirPods d’Apple ou les excellents Echo Buds d’Amazon, mais je suis reparti extrêmement déçu.

En fait, mon expérience positive avec les Echo Buds et une publicité fortuite sur ma page d’accueil Amazon m’ont incité à les essayer. Je pensais que ce sont environ 100 $ de moins que les Echo Buds et ont certaines des mêmes caractéristiques .. à quel point peuvent-ils être mauvais? Idiot, idiot moi.

Une douleur dans les bourgeons

Écouteurs sans fil ultra-légers AmazonBasics True

Bottom Line Ces véritables écouteurs sans fil atteignent un excellent prix et promettent de nombreuses fonctionnalités souhaitables, mais ne peuvent pas tout à fait tenir ces promesses. S’il n’y avait pas déjà une tonne d’autres bons écouteurs bon marché, je vous dirais de tenter votre chance avec ces derniers. Dans l’état actuel des choses, je ne pense pas que vous ayez besoin (ou devriez).

Avantages

Peu coûteux

Léger et confortable

Peut être porté individuellement

Boîtier plus petit et plus maniable que de nombreux autres boutons

IPX4 résistant aux éclaboussures

Les inconvénients

Lent à charger

Pas d’accès mains libres aux assistants

Affaire bon marché

Bluetooth faible

Aucun contrôle d’application

D’accord, alors maintenant vous savez ce que je pense vraiment de ces écouteurs, alors laissez-moi vous expliquer pourquoi je me sens de cette façon.

Bourgeons de base Le bon

Sur le papier, il y a beaucoup à aimer avec ces écouteurs. Ils viennent à un prix avantageux, et ils sont disponibles dans des options de couleur blanche ou noire. Le boîtier est assez petit que le boîtier Echo Buds pour faire une différence notable dans la main ou dans mes poches, mais comme les Echo Buds, il se sent toujours assez bon marché. Grattez ça, c’est vraiment pas cher. Comme presque un conteneur Tic Tac pas cher.

Les écouteurs eux-mêmes ont l’air et se sentent assez bien, et j’ai trouvé qu’ils s’adaptaient très bien à mes oreilles. Ils sont légers au point que je n’ai pas vraiment remarqué que je les portais après un certain temps. J’ai aussi aimé que je pouvais simplement appuyer sur les boutons de la surface cliquable pour les désactiver et que je pouvais les utiliser un à la fois si je le voulais. De plus, lorsqu’ils s’allument et s’associent, ils clignotent une lumière LED rouge et bleue fraîche autour des jantes, ce qui me donne l’impression d’être le mec Lobot de Cloud City dans The Empire Strikes Back.

Les LED pulsantes sur la configuration me font me sentir comme un cyborg.

Le son provenant des écouteurs est assez bon – pas le meilleur, pas le pire. Je ne m’attendais pas à un miracle, mais j’ai été agréablement surpris par la qualité sonore, surtout au gymnase. Ils ne sont évidemment pas aussi bons pour bloquer le son que les Echo Buds avec leur fonction de réduction active du bruit, mais ils sont entièrement utilisables à cet égard.

En parlant de la salle de gym, je portais ces écouteurs pour plusieurs séances d’entraînement de musculation, ainsi que pour la randonnée et la course sur sentier, et pas une seule fois ils ne sont tombés de mes oreilles. Ils arborent une résistance à l’eau IPX4, qui est censée protéger contre les éclaboussures légères, et ils ont résisté à ma transpiration sans problème.

Bourgeons de base Le mauvais et le laid

La première impression avec ces écouteurs a été excellente, mais chaque utilisation après cela a été un vrai jeu de mots pour moi.

J’ai en fait testé deux ensembles différents d’écouteurs, car ma première paire est mystérieusement morte après seulement huit jours d’utilisation. Un écouteur a cessé de fonctionner entièrement le septième jour, l’autre le huitième jour. Je donnerai au service client d’Amazon leur dû, car ils ont rapidement expédié une paire de remplacement et un bon de retour gratuit. J’ai pu reprendre les tests moins de deux jours plus tard, mais malheureusement, l’expérience ne s’est pas beaucoup améliorée.

En ce qui concerne les écouteurs sans fil, il n’y a presque rien de pire que d’être au milieu d’une heure pour que votre musique continue de se couper, puis de tomber complètement. Parlez de frustrant! Je n’ai pas besoin de m’entendre haletant; donnez-moi Pantera (ou quelque chose à cet effet).

Les problèmes de Bluetooth étaient mon talon d’Achille.

Alors que la deuxième paire que j’ai reçue est toujours en vie et donne des coups de pied, elle lutte continuellement pour maintenir une connexion Bluetooth fiable avec mes appareils. Par souci de rigueur, j’ai testé ces écouteurs sur un iPhone, un téléphone Android et même le lecteur MP3 Mighty Vibe. La tâche soi-disant simple de dissocier un appareil et de se reconnecter à un autre m’a donné des ajustements pour une raison quelconque. Parfois, ils refusaient de travailler du tout, ou l’un se jumelait mais pas l’autre. C’était tellement exaspérant que j’ai finalement abandonné.

Mis à part ces frustrations, les écouteurs font défaut dans quelques domaines clés que je trouve importants. Pour commencer, la durée de vie de la batterie n’a jamais semblé durer près des sept heures promises, et le boîtier de charge m’a également donné des résultats mitigés. J’ai appris au bout de quelques jours que je ne devrais pas laisser le boîtier branché et que vous ne devriez charger que tous les trois mois. Vraiment? Qui fait cela – et comment?

Idéalement, vous pouvez invoquer l’Assistant Google ou Siri en appuyant sur l’un des boutons du panneau latéral, mais il n’y a pas d’invocation mains libres de votre assistant vocal personnel (à prévoir à ce prix). Il n’y a pas non plus d’application associée pour jouer avec les contrôles ou les paramètres d’égalisation, vous êtes donc coincé avec ce que votre téléphone peut faire.

Pas le bon ajustement

Il n’y a rien de mal à vouloir une paire d’écouteurs sans fil véritables à prix abordable, et même si je ne les mettrais pas en tête de liste, vous pouvez trouver beaucoup de bonnes options pour de véritables écouteurs sans fil bon marché si vous savez où chercher.

2

sur 5

Je vous recommande de regarder au-delà des écouteurs sans fil ultra-légers AmazonBasics en faveur de quelque chose comme les Aukey EP-T21 que mon collègue Joe Maring a récemment examiné. Alternativement, si vous pouvez supporter un prix plus élevé, les Echo Buds d’Amazon sont superbes, et ils ont récemment été mis en vente pour 40 $ de réduction. En fin de compte, ne vous résignez pas à une expérience minable juste parce que vous ne voulez pas dépenser beaucoup.

Jusqu’où pouvez-vous aller

Aukey EP-T21

Il existe de nombreux vrais écouteurs sans fil qui visent des prix abordables, mais peu vont aussi bas que l’Aukey EP-T21. Vous auriez raison de supposer que les écouteurs aussi bon marché ne valent pas le moment de la journée, mais l’EP-T21 parvient en quelque sorte à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. La qualité de construction est de premier ordre, il existe un indice de résistance à l’eau IPX4 et tout sonne aussi bien que vous pourriez le souhaiter.

Écouteurs solidement intelligents

Echo Buds

Alexa éclate

Ces écouteurs sans fil d’Amazon constituent un premier pas solide vers une nouvelle catégorie de produits et un nouveau facteur de forme pour Alexa. L’ajustement et le son sont étonnamment bons pour le prix, et la commodité d’Alexa mains libres et de Google Assistant / Siri au robinet est une combinaison vraiment utile.

