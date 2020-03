Améliorez les compétences de lecture de votre enfant à la maison avec un essai gratuit de ReadingIQ

Obtenir vos enfants accrochés à la lecture tôt dans la vie peut avoir un impact sérieux sur la façon dont ils apprennent et interagissent avec le monde au cours des années suivantes. Maintenant que l’épidémie de coronavirus oblige tout le monde à rester à la maison au cours des prochaines semaines, c’est l’occasion idéale de présenter à votre enfant un moyen important d’apprendre, de découvrir de nouvelles histoires et de se divertir. Heureusement, ReadingIQ rend cela facile, amusant et gratuit ce mois-ci avec un essai gratuit de 30 jours pour toute personne intéressée!

Autrement dit, ReadingIQ est une bibliothèque virtuelle que votre enfant peut visiter sur une myriade d’appareils pour commencer à lire des livres d’éditeurs populaires comme Disney, Pixar, Highlights, National Geographic, Marvel, etc. Votre adhésion vous donne un accès illimité à la lecture de n’importe quel livre sur le service à tout moment, et il y a plus de 7 000 au choix! À l’heure actuelle, vous pouvez même économiser 59% sur un abonnement annuel qui fait baisser son prix à seulement 39,99 $ pour l’année.

ReadingIQ propose des livres destinés aux nouveaux lecteurs de moins de deux ans ainsi que des choix pour les lecteurs indépendants jusqu’à l’âge de 12 ans et tous les âges intermédiaires. Cependant, le service ne les laisse pas seulement lire – il vous permet également de suivre leurs progrès et leur aisance en lecture à l’aide d’évaluations basées sur les livres disponibles. Cela vous permet de voir si votre enfant a réellement suivi l’histoire ou non, et c’est aussi amusant pour les enfants qui tentent d’obtenir les meilleurs scores de quiz possibles.

Avec un abonnement ReadingIQ, vous aurez la possibilité de suivre les progrès de lecture de trois enfants différents. Il y a même plus de 700 titres professionnellement exprimés qui lisent l’histoire à votre enfant et des titres primés, tels que Caldecott et Newbery Medal. Et mieux encore, vous n’avez jamais à vous soucier de la lecture par votre enfant de quelque chose qui ne convient pas à l’âge – tout est soigneusement organisé en fonction de son niveau de lecture.

Pendant que vous essayez de continuer à apprendre à vos enfants lorsqu’ils sont coincés à la maison, pensez à essayer gratuitement ABCmouse et Adventure Academy. Ils sont plus équilibrés dans les matières qu’ils enseignent, avec ABCmouse destiné aux petits jusqu’à la 2e année et Adventure Academy pour ceux de la 3e à la 8e année.