Améliorez vos choix de charge avec le cube Anker PowerPort

Maintenant que nous facturons tout, de nos montres à nos écouteurs, les prises et les prises sont à une prime. Le cube Anker PowerPort est un Amazon Choice pour multiplier les ports d’alimentation à portée de main, et pour le moment c’est seulement 18 $.

Malgré sa taille compacte, le PowerPort Cube peut charger jusqu’à six appareils à la fois. Vous pouvez brancher votre téléphone, vos écouteurs, votre ordinateur portable et tout ce qui a besoin de jus. Ce cube d’alimentation possède trois prises USB et trois prises CA. le le câble est également de cinq pieds de long vous pouvez donc l’étirer sur votre canapé et continuer à charger.

Quand il s’agit de charger, la vitesse est la clé. Les explosions du PowerPort Cube Charge de 18 W sur les ports USB Et un optimisé 12,5 W aux ports AC. Il est également protégé par un système de sécurité à sept points, un boîtier ignifuge et des volets pour enfants.

Le cube Anker PowerPort en un coup d’œil:

Chargez jusqu’à six appareils simultanémentChargeur haute vitesse 18 W avec USB Livraison de puissance Technologie PowerIQ d’Anker pour une charge optimisée de 12,5 W via les ports ACConception carrée compacteSystème de sécurité en sept points

Ce cube Anker PowerPort a un valeur au détail de 26 $ mais il est disponible sur Amazon pour seulement 19,99 $. Au moment de la rédaction, il y a aussi un coupon sur la page sur lequel vous pouvez cliquer économisez 10% supplémentaires. Au moment de passer à la caisse, le total que vous paierez ne sera que de 17,99 $.

Il est portable et puissant, et surtout, il est abordable. Découvrez-le via le widget ci-dessous.

17, 99 $

Anker PowerPort Cube

Économisez 8,00 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.