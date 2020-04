Améliorez votre connexion Internet WFH avec un système de maillage Nest Wifi 3 packs pour 315 $ (34 $ de rabais)

Nous sommes tous plus en profondeur dans la pandémie de coronavirus et votre routeur Wi-Fi ne le coupe plus. Vous détestez le voir, mais pour beaucoup de gens, c’est vrai. Eh bien, si vous cherchez à obtenir un réseau maillé et que vous envisagez d’acquérir un système Nest Wifi, vous pouvez économiser beaucoup d’argent aujourd’hui grâce à la bonne affaire de Woot.

Avoir un Nest Wifi a certainement aidé mon collègue Stephen Schenck à connecter toute sa maison du troisième étage au premier avec une connexion Internet rapide. Il est facile à configurer, à suivre ses performances et, si vous aimez l’audio intelligent partout, la station de base et tous les points agissent également comme des haut-parleurs Google Assistant. Un routeur et deux points couvrent jusqu’à 5 400 pieds carrés.

Le pack de trois a récemment fait une vente de courte durée sur le Google Store à 299 $, mais a depuis grimpé à 349 $. Cependant, Woot, propriété d’Amazon, les propose pour 315 $ au cours de sa courte journée similaire – il se termine à 22 heures. PDT ou lorsque les fournitures sont épuisées, limiter trois unités par client.

Notamment, ceux qui obtiennent un stockage cloud via Google One reçoivent 10% de crédit sur tous les achats sur la boutique Google Store, vous devriez donc effectivement payer 315 $ directement à Google pour un système Nest Wifi de toute façon. Si vous n’aimez pas avoir à gérer ces chaînes attachées, cette offre est la solution.