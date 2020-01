Améliorez votre jeu avec la souris Razer Deathadder Elite

Si vous avez déjà joué à un jeu en ligne de manière compétitive, vous connaissez un la souris de base n’est tout simplement pas assez bonne. Vous pouvez faire un clic gauche, un clic droit et faire défiler, et c’est tout. Lorsque vous voulez participer, vous avez besoin d’une souris qui peut retirer la compétition. La souris de jeu Razer Deathadder Elite correspond à la facture, et elle ne coûte que 25 $ sur Amazon en ce moment.

La Deathadder Elite est déjà l’une des souris eSports les plus vendues de tous les temps, avec plus de 10 millions de ventes. Vous pouvez tout programmer sept boutons utilisant Razer Synapseet choisissez parmi 16,8 millions de couleurs grâce à Razer Chroma. Vous pouvez l’utiliser pour faire des choses fantaisistes dans Excel, mais c’est à cela que servent les souris ennuyeuses.

Lorsque vous êtes au cœur de la bataille, la dernière chose dont vous voulez vous soucier est le retard dans votre logiciel ou votre matériel. Le Deathadder Elite est construit avec un capteur optique haute précision de 16 000 DPI pour les réglages de sensibilité à la volée. Chaque Deathadder Elite est également alimenté par des commutateurs de souris mécaniques Razer qui sont co-conçu avec Omron soutenir 50 millions de clics.

Razer Deathadder Elite en un coup d’œil:

Le capteur optique haute précision de 16 000 DPI offre des réglages de sensibilité à la volée.Choisissez parmi 16,8 millions de couleurs avec les profils prédéfinis inclus pour personnaliser votre configuration.Programmez les sept boutons à des fins uniques avec Razer Synapse.Les petites bosses tactiles augmentent l’adhérence et permettent un défilement plus contrôlé dans les situations de jeu à enjeux élevés.Les commutateurs mécaniques durables et personnalisés prennent en charge jusqu’à 50 millions de clics.

Le Razer Deathadder Elite a un valeur au détail de 70 $ mais vous pouvez le récupérer sur Amazon maintenant pour seulement 24,99 $. Plus de 10 millions de personnes en dépendent déjà pour leurs jeux, il doit donc faire quelque chose de bien. Il a également un 4,4 étoiles à partir de milliers d’avis.

Les ventes d’Amazon peuvent se terminer à tout moment, alors vérifiez-le pendant que vous le pouvez via le widget ci-dessous.

