Améliorez votre moniteur et économisez 23% sur l’Acer R240HY

Si vous êtes comme moi, vous passez une grande partie de votre journée à travailler sur un écran d’ordinateur. Que vous soyez streamer, écrivain ou organisateur de logistique pour une multinationale, vous êtes toujours à votre ordinateur. Dans ce cas, vous devez vous assurer que vous travaillez avec un moniteur lumineux et puissant comme le moniteur panoramique Acer R240HY.

L’Acer R240HY intègre des fonctionnalités de conception bien pensées dans un boîtier mince et pratique. le conception sans cadre et grand écran de 23,8 pouces vous aident également à vous concentrer davantage sur votre travail et moins sur votre moniteur. Cela permet également des transitions fluides si vous associez deux des moniteurs ensemble.

Vos yeux et l’environnement vous remercieront pour le design d’Acer.

Vos yeux vous remercieront également pour certaines des technologies mises en place par Acer. L’Acer R240HY a Technologie sans scintillement pour aider à soulager votre fatigue oculaire lorsque vous travaillez de longues heures. Il y a aussi un filtre de lumière bleue pour vous protéger davantage de la pression.

L’environnement vous remerciera également. L’Acer R240HY est conçu dans le respect de l’environnement avec un spécial Conception EcoDisplay. Non seulement cela aide à la recyclabilité et à la réduction des déchets, mais c’est aussi Energy Star agréé et sans déchets.

Le moniteur Acer R240HY en un coup d’œil:

Visualisez votre écran avec facilité et clarté à partir de 178 degrés.Utilisez la conception sans cadre pour coupler deux moniteurs ensemble pour des transitions faciles.La technologie sans scintillement et les filtres de lumière bleue peuvent aider à donner une pause à vos yeux.Le moniteur est certifié Energy Star et la conception EcoDisplay d’Acer réduit les déchets et améliore la recyclabilité.

