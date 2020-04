Améliorez votre salon avec cette offre de télévision intelligente Westinghouse 4K Roku

Vous passez probablement beaucoup plus de temps à la maison ces jours-ci, donc c’est peut-être le bon moment pour mettre à niveau ce vieux téléviseur auquel vous vous êtes accroché. Cette vente d’une journée sur le téléviseur Westoku 4K UHD Roku de 58 pouces de Best Buy n’est pas à manquer si cela vous ressemble. Le téléviseur intelligent de 58 pouces n’est plus qu’à 279,99 $ aujourd’hui, ce qui vous fait économiser 70 $ sur son coût total de 350 $. Nous avons vu ce téléviseur se vendre jusqu’à 500 $ ces derniers mois. Cette offre correspond également au meilleur prix que nous ayons jamais vu atteindre, et cette offre n’a également duré qu’une journée. Il y a toujours une chance que ce téléviseur se vende avant la fin de la vente, vous ne devriez donc pas tarder si vous êtes intéressé.

Essentiel à domicile

Téléviseur intelligent 4K UHD Roku de 58 pouces de Westinghouse

Avec la fonctionnalité Roku intégrée, ce téléviseur intelligent est capable d’accéder à des services de streaming comme Netflix et Disney + sans avoir besoin d’un autre appareil branché. Utilisez le ramassage en bordure de rue pour le ramasser aujourd’hui ou choisissez la livraison gratuite pour la livraison.

279,99 $ 349,99 $ 70 $ de rabais

Couper le cordon devient tellement plus facile avec un téléviseur comme ce téléviseur Roku 4K HDR 58 pouces de Westinghouse. Ses fonctionnalités intelligentes intégrées vous permettent d’accéder à tous vos services de streaming préférés sans avoir à brancher un périphérique de streaming séparé. Il vous suffit de le connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile et vous pourrez télécharger et regarder Netflix, Disney +, Apple TV +, Hulu, Amazon Prime Video, et bien plus encore.

Il est même compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant pour le contrôle vocal si vous avez un appareil comme l’Echo Dot. Il peut également diffuser de la musique à partir de services de streaming populaires comme Spotify. En utilisant l’application Roku TV, vous pourrez partager des vidéos, de la musique et des photos directement sur votre téléviseur depuis votre téléphone ou votre tablette.

Ce téléviseur est équipé de trois entrées HDMI et d’un port USB, est doté de Dolby Audio et a des angles de vision horizontale et verticale à 178 degrés pour que tout le monde puisse avoir une vue claire même depuis le côté de l’écran.

Vous espérez un écran encore plus grand? Le téléviseur Westinghouse 4K UHD Roku de 65 pouces est maintenant en vente pour 399,99 $ pour une durée limitée. Cela vous permet d’économiser 200 $ sur son coût total et comprend également toutes les fonctionnalités du modèle ci-dessus.

Best Buy offre la livraison gratuite sur ce téléviseur, mais vous pouvez recevoir votre commande encore plus rapidement en sélectionnant le ramassage gratuit en bordure de rue. Cette option ne sera cependant pas disponible pour tous les magasins.

