Améliorez votre téléviseur Roku avec ces haut-parleurs Bluetooth en vente pour 150 $

Cette offre comprend un ensemble de haut-parleurs Bluetooth sans fil spécialement conçus pour les téléviseurs Roku. Si vous n’avez pas de téléviseur Roku, cela n’aura pas beaucoup d’importance. Si vous le faites, c’est fondamentalement la mise à niveau audio la plus simple que vous puissiez acheter, et aujourd’hui c’est une valeur incroyable. Prenez les haut-parleurs Bluetooth sans fil Roku TV en vente pour 149,99 $ sur le site Web de Roku. Ces haut-parleurs coûtent normalement 200 $ et leur prix baisse rarement. Ils sont également vendus presque exclusivement sur le site de Roku, ce qui signifie que c’est votre meilleure et unique chance de les mettre en vente.

Économisez 50 $

Haut-parleurs Bluetooth Roku TV

Nous partageons de nombreuses offres Roku TV, donc si vous avez déjà fait le saut, vous voudrez les mettre à niveau avec cet ensemble d’enceintes. Conçus uniquement pour les téléviseurs Roku, ceux-ci ont Bluetooth et peuvent se connecter à la barre de son Roku pour un son plus immersif. Facile à installer.

149,99 $ 200,00 $ 50 $ de rabais

Le téléviseur Roku a été l’une des meilleures valeurs des téléviseurs HD au cours des dernières années. Ils sont également mis en vente assez fréquemment. De plus, les options sont toujours en expansion. Bien que TCL fasse les meilleures versions à presque tous les égards, vous pouvez également trouver Roku intégré dans des ensembles de HiSense, Sharp, etc.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour obtenir une télévision à petit budget avec une plate-forme intelligente impressionnante. Et ces haut-parleurs améliorent simplement les téléviseurs. Ils s’intègrent de manière transparente, nécessitent peu de travail de votre part et améliorent considérablement votre expérience audio. Soit dit en passant, quand je dis que ces choses sont faciles à configurer, je veux dire que ce sera probablement la pièce d’équipement sans fil la plus simple que vous ayez jamais configurée auparavant. C’est un éloge principal de tous les critiques.

Chaque haut-parleur mesure environ six pouces de hauteur. Ils se connectent à votre Roku TV via Wi-Fi et joueront tout l’audio que le Roku TV joue, qu’il provienne du contenu de Roku TV ou quelque chose via HDMI ou autre. Ils sont également à commande vocale et disposent d’un microphone intégré. Ils ont également Bluetooth pour que vous puissiez diffuser à partir d’appareils Bluetooth, mais la plupart des choses comme un lecteur Blu-ray devront d’abord être connectées via le téléviseur Roku lui-même.

En savoir plus à ce sujet dans notre critique, qui leur a donné 4 étoiles sur 5 lors de leur première sortie.

