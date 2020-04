American Idol utilise l’iPhone pour filmer les derniers épisodes de cette saison

American Idol est l’un des principaux spectacles de divertissement qui a dû arrêter la production en raison de la pandémie de coronavirus, mais il semble que les showrunners et l’équipe aient trouvé un moyen de continuer la série malgré les défis de production évidents.

Rapporté par DeadlineRob Mills, vice-président senior d’ABC de la série alternative, des émissions spéciales et de la programmation tardive, a déclaré que l’équipe s’était inspirée de certaines des autres émissions et de la façon dont elles avaient pu s’adapter à la production à distance.

“Nous savions que nous voulions obtenir des résultats cette saison. Vous avez commencé à voir certaines des choses que les artistes et les musiciens faisaient sur Instagram et Facebook, même certaines choses à la télévision, nous avons réalisé qu’il y avait une façon de faire quelque chose de différent , mais pourrait également se sentir innovant, c’est à ce moment-là que les producteurs se sont mis à faire ces émissions que vous verrez au cours des deux prochaines semaines. “

Afin de poursuivre la production de la série, la showrunner Trish Kinane et son équipe auraient envoyé tous les équipements des candidats afin qu’ils puissent se filmer et s’enregistrer à la maison. Une partie de l’équipement envoyé comprend du matériel d’éclairage, des vêtements et les derniers iPhones. Kinane dit que la décision d’utiliser l’iPhone a été facile et qu’elle pourrait même voir le studio les utiliser à l’avenir.

“Ce sont des enfants qui sont vraiment habitués à la technologie iPhone, ils la connaissent vraiment et l’utilisent tous les jours. En fin de compte, nous avons décidé plutôt que de leur envoyer une caméra compliquée que vous avez vraiment besoin d’un opérateur pour utiliser, nous irions avec la technologie qu’ils connaissent. Ces iPhones haut de gamme sont incroyables. Cela ne m’étonnerait pas si nous utilisions des iPhones en studio à l’avenir. “

Mills a déclaré que l’émission travaillait directement avec Apple afin de donner vie aux épisodes restants de la saison et qu’il était reconnaissant que la technologie existe pour y arriver.