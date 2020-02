AMOLED vs LCD: les différences expliquées

La technologie d’affichage mobile est fermement divisée en deux camps, les foules AMOLED et LCD. Il existe également des téléphones arborant la marque OLED, qui est essentiellement la même technologie que l’AMOLED. AMOLED et LCD sont basés sur des technologies sous-jacentes très différentes, ce qui amène les fabricants à vanter un certain nombre d’avantages différents en fonction du type d’écran pour lequel ils ont opté. Les fabricants de smartphones optent de plus en plus pour les écrans AMOLED, l’écran LCD étant principalement réservé aux téléphones moins chers.

Voyons s’il y a vraiment une différence notable entre ces deux technologies d’affichage, s’il y a quel genre de différences auxquelles nous pouvons nous attendre et si le battage publicitaire de l’entreprise doit être cru.

La technologie expliquée – AMOLED

Nous allons commencer par ordre alphabétique avec AMOLED, bien que pour être un peu plus large, nous devrions probablement commencer par un peu d’histoire sur la technologie OLED en général.

Elle est cachée dans le nom, mais l’élément clé de ces types d’affichage est une diode électroluminescente (LED). Les amateurs d’électronique auront sans doute déjà joué avec ces petites lumières, mais dans un panneau d’affichage, elles sont considérablement réduites et disposées en grappes rouges, vertes et bleues pour créer un pixel individuel qui peut reproduire la lumière blanche et diverses couleurs, y compris le rouge, vert et bleu.

La disposition de ces sous-pixels modifie légèrement les performances des écrans. Par exemple, la disposition des pixels pentile ou rayé entraîne une netteté d’image supérieure, mais une durée de vie des pixels plus courte en raison des tailles de pixel plus petites.

La partie O dans OLED signifie organique. En termes simples, il existe une série de films minces en matière organique placés entre deux conducteurs dans chaque LED, qui sont ensuite utilisés pour produire de la lumière lorsqu’un courant est appliqué.

Enfin, la partie AM d’AMOLED représente Active Matrix, plutôt qu’une technologie de matrice passive. Cela nous indique comment chaque petit OLED est contrôlé. Dans une matrice passive, un système de grille complexe est utilisé pour contrôler les pixels individuels, où les circuits intégrés contrôlent une charge envoyée sur chaque colonne ou ligne. Mais cela est plutôt lent et peut être imprécis. Les systèmes à matrice active fixent un transistor à couche mince (TFT) et un condensateur à chaque LED. De cette façon, lorsqu’une ligne et une colonne sont activées pour accéder à un pixel, le condensateur au pixel correct peut conserver sa charge entre les cycles de rafraîchissement, permettant un contrôle plus rapide et plus précis.

Un autre terme que vous rencontrerez est Super AMOLED, qui est le terme marketing de Samsung pour un écran qui intègre l’écran tactile capacitif directement dans l’écran, au lieu d’être une couche distincte sur le dessus de l’écran. Cela rend l’écran plus mince.

Les principaux avantages des écrans de type OLED proviennent du haut niveau de contrôle qui peut être exercé sur chaque pixel. Les pixels peuvent être complètement désactivés, permettant des noirs profonds et un rapport de contraste élevé. La possibilité d’atténuer et de désactiver les pixels individuels permet également d’économiser de l’énergie et de produire des noirs profonds. Idéal si vous voulez un écran capable de lire du contenu HDR. L’absence d’autres couches sur le dessus des LED signifie que la quantité maximale de lumière atteint la surface d’affichage, ce qui donne des images plus lumineuses avec de meilleurs angles de vision.

L’essor des écrans incurvés et des téléphones pliables

La technologie OLED est un moteur clé de la croissance des écrans à bords incurvés et des derniers smartphones pliables.

L’utilisation de LED et de substrats minimaux signifie que ces écrans peuvent être très minces. En outre, l’absence de rétro-éclairage rigide et les innovations dans les substrats en plastique flexible permettent des écrans flexibles à base d’OLED. Les écrans Flexy étaient à l’origine très prometteurs pour les appareils portables. Aujourd’hui, les smartphones haut de gamme commencent également à utiliser des écrans OLED flexibles. Cependant, le nombre de fois où un écran peut fléchir et se plier avant de se briser soulève certaines préoccupations.

Les smartphones pliables basés sur la technologie d’affichage OLED incluent le Samsung Galaxy Z Flip, le Motorola Razr et le Huawei Mate XS.

Explication de la technologie – LCD

LCD signifie Liquid Crystal Display et reproduit les couleurs différemment de l’AMOLED. Plutôt que d’utiliser des composants électroluminescents individuels, les écrans LCD s’appuient sur un rétro-éclairage comme seule source lumineuse. Bien que plusieurs rétro-éclairages puissent être utilisés sur un écran pour aider à économiser sur la consommation d’énergie, mais c’est plus une exigence sur les téléviseurs plus grands.

Scientifiquement parlant, il n’y a pas de longueur d’onde de lumière blanche individuelle. La lumière blanche est un mélange de toutes les autres couleurs visibles du spectre. Par conséquent, les rétroéclairages LCD doivent créer une pseudo lumière blanche aussi efficacement que possible, qui peut ensuite être filtrée en différentes couleurs dans l’élément à cristaux liquides. La plupart des écrans LCD reposent sur un rétroéclairage LED bleu qui est filtré à travers un revêtement de phosphore jaune, produisant une lumière pseudo blanche.

La partie vraiment compliquée vient ensuite, car la lumière est ensuite polarisée et traverse un élément en cristal. Le cristal peut être tordu à différents degrés en fonction de la tension qui lui est appliquée, ce qui ajuste l’angle de la lumière polarisée. La lumière passe ensuite à travers un deuxième filtre polarisé qui est décalé de 90 degrés par rapport au premier, ce qui atténuera la lumière en fonction de son angle. Enfin, un filtre de couleur rouge, vert ou bleu est appliqué à cette lumière, et ces sous-pixels sont regroupés en pixels pour ajuster les couleurs sur l’affichage.

Tous combinés, cela permet à un écran LCD de contrôler la quantité de lumière RVB atteignant la surface en éliminant un rétro-éclairage, plutôt que de produire une lumière colorée dans chaque pixel. Tout comme AMOLED, les écrans LCD peuvent être des périphériques matriciels actifs ou passifs, et vous verrez souvent des écrans LCD TFT actifs dans les téléphones mobiles.

Affrontement: Super AMOLED vs LCD

Cette grande variation dans la façon dont la lumière est produite a une différence assez profonde avec l’expérience utilisateur. La gamme de couleurs est souvent la différence la plus évoquée entre les deux types d’affichage, AMOLED offrant une plus grande gamme d’options de couleurs que l’écran LCD, ce qui donne des images plus éclatantes.

Les écrans OLED sont connus pour leur saturation supplémentaire en vert et bleu, car ceux-ci ont tendance à être les couleurs les plus puissantes dans la disposition des sous-pixels et très peu de vert est requis pour la lumière blanche. Certains observateurs trouvent que cette saturation supplémentaire produit des résultats qu’ils trouvent légèrement non naturels. Les écrans LCD ont généralement tendance à surcompenser davantage les rouges, avec des verts plus atténués. Bien qu’ils ne possèdent pas une gamme aussi large, les écrans LCD offrent généralement une correspondance très étroite avec le profil de gamme de couleurs FBG standard utilisé par les supports d’image et vidéo.

Un examen plus approfondi des écrans réels des smartphones révèle que la gamme de couleurs peut varier considérablement, même entre les mêmes types d’écran. Les graphiques ci-dessus montrent que même si le Samsung Galaxy S10 Plus, le Huawei P30 Pro et le LG V40 partagent des écrans OLED, ils produisent des profils de gamme très différents. L’inclusion de plusieurs profils d’affichage et de différentes cibles d’étalonnage du fabricant explique en partie ces différences, de sorte que peu d’écrans se ressemblent toujours exactement.

La précision des couleurs est également une autre différence notable, en particulier en ce qui concerne les blancs. Nos propres tests de certains des meilleurs smartphones Android l’année dernière ont révélé que les écrans OLED produisaient des résultats très précis, tandis que les écrans LCD donnaient une légère teinte bleue. Ce n’est pas si surprenant cependant, étant donné que les écrans LCD sont basés sur un rétro-éclairage bleu filtré.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’absence de rétro-éclairage et de couches de filtrage pèse également assez en faveur de l’OLED sur l’écran LCD. Les écrans LCD souffrent souvent de lumière perdue et d’un rapport de contraste inférieur car le rétro-éclairage ne s’éteint pas même lorsque les pixels sont censés être noirs, tandis que l’OLED peut simplement désactiver ses pixels. La couche de filtrage de l’écran LCD bloque également de manière inhérente la lumière et la profondeur supplémentaire signifie que les angles de vision sont également réduits par rapport à l’OLED.

Un inconvénient d’AMOLED est que différentes LED ont des durées de vie différentes, ce qui signifie que les composants de lumière RBG individuels se dégradent finalement à des taux légèrement différents. Outre le phénomène de brûlure redouté mais relativement rare, l’équilibre des couleurs de l’écran OLED peut dériver très légèrement au fil du temps, tandis que le rétro-éclairage unique des LED signifie que l’équilibre des couleurs reste plus cohérent.

Choisir un gagnant

Il existe des avantages et des inconvénients pour les deux technologies et certaines préférences raisonnables de l’utilisateur entre les différents profils de couleur et de contraste. Bien que la prévalence de plusieurs modes d’affichage disponibles dans les smartphones modernes en fasse un peu moins un problème de nos jours. Cependant, la baisse des coûts de production et les avantages supplémentaires des écrans OLED en ont fait un choix plus populaire que jamais dans une large gamme de segments de prix.

Les principaux fabricants d’écrans, tels que LG Display et Samsung Display, misent beaucoup sur la technologie OLED pour l’avenir, faisant des investissements majeurs dans des installations de production supplémentaires. En particulier en ce qui concerne son utilisation dans la technologie d’affichage flexible. Le marché des panneaux AMOLED devrait représenter près de 30 milliards de dollars en 2022, soit plus du double de sa valeur aujourd’hui.

Cela dit, les développements dans les écrans LCD Quantum Dot pourraient réduire l’écart de performance entre LCD et OLED, donc ne comptez certainement pas encore LCD hors course.