Amplifiez votre maison intelligente avec une enceinte Harman Kardon Allure (56% de rabais!)

De nombreux haut-parleurs intelligents mettent l’accent sur le fait d’être très intelligents, mais ils ne sont pas tous spécifications élevées qui viennent avec des haut-parleurs fabriqués par Harman Kardon. Ce week-end, vous pouvez vous procurer l’enceinte Harman Kardon Allure avec notre Offres technologiques code promo et combiner le meilleur des deux mondes.

Non seulement vous bénéficiez de la commandes mains libres optimisé par Alexa, mais vous avez également la possibilité de vous connecter avec le Wi-Fi double bande. Caractéristiques de l’enceinte Harman Kardon Allure trois pilotes puissants et un caisson de basses de 3,5 pouces pour Puissance totale de 60 W.

Vous pouvez soit connecter votre téléphone et écouter de la musique via une connexion Bluetooth puissante, soit fournir des commandes vocales avec le quatre microphones intégrés. Si vous souhaitez définir l’ambiance, vous pouvez également modifier Éclairage réactif à 360 degrés pour correspondre à votre liste de lecture.

L’enceinte Harman Kardon Allure en un coup d’œil:

Passez une commande, écoutez de la musique et plus encore en vous connectant à Alexa via le Wi-Fi double bande.Utilisez la commande vocale mains libres de l’autre côté de la pièce grâce à la matrice intégrée à quatre microphones.Diffusez sans fil de la musique qui remplit la pièce à partir de vos appareils mobiles via Bluetooth.Fournissez un élément de design époustouflant à votre pièce avec l’éclairage réactif à 360 degrés.

L’enceinte Harman Kardon Allure a un valeur au détail de 250 $ mais tu peux économisez plus de 50% sur le vôtre maintenant. Il est proposé pour 129,95 $, et ce week-end, le code promo PRÉSIDENT15 baisse encore à seulement 110,45 $. Il a toute la puissance d’un haut-parleur intelligent et les composants internes de haute technologie qui viennent avec le nom HK.

Le code promotionnel n’est valable que pour ce week-end de la Journée des présidents, donc découvrez l’accord tandis que vous pouvez via le widget ci-dessous.

110, 45 $

Harman Kardon Allure Smart Speaker Utilisez le code d’offre: PRESIDENT15

Économisez 139,50 $

Achetez-le maintenant

Utilisez le code de l’offre: PRESIDENT15

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.