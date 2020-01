Android 10 se déploie sur la série Samsung Galaxy S10 (mise à jour: variante T-Mobile 5G)

Déploiements précédents

Royaume-Uni

Stable Android 10 a commencé à être déployé auprès des utilisateurs de One UI 2.0 beta au Royaume-Uni aujourd’hui. Si le lancement allemand est une indication, le logiciel atteindra bientôt également les personnes actuellement sur Android 9.

Inde et Koweït

Android 10 poursuit son déploiement et frappe l’Inde et le Koweït en ce moment. Cela arrive déjà aux personnes qui utilisent actuellement la version stable d’Android 9, donc cela ne prendra probablement pas trop de temps avant que tous les utilisateurs de ces téléphones ne l’obtiennent.

Brésil, Caraïbes, Grèce, Israël, Pays-Bas, Norvège, Émirats arabes unis

Android 10 a commencé à être déployé dans de nombreux autres pays, et nous pouvons confirmer qu’il est disponible au Brésil, aux Caraïbes, en Grèce, en Israël, aux Pays-Bas, en Norvège et aux Émirats arabes unis. Nos informateurs signalent qu’ils mettent à jour directement à partir de la version stable d’Android 9, donc cela ne prendra probablement pas trop de temps jusqu’à ce qu’il atteigne tous les appareils éligibles dans ces emplacements et probablement beaucoup plus.

Les clients aux États-Unis pourraient devoir attendre un peu plus longtemps, bien qu’ils devraient recevoir le nouveau logiciel d’ici janvier à en juger par la feuille de route de Samsung.

Déploiement du Galaxy S10 5G

La mise à jour a d’abord été limitée aux variantes 4G du S10, mais selon SamMobile, Android 10 frappe désormais également le Galaxy S10 5G. Les utilisateurs de First One UI 2.0 beta en Corée du Sud signalent que la version stable est en cours de déploiement sur leurs appareils. Comme avec les autres modèles S10, cela ne prendra probablement pas beaucoup de temps avant que le nouveau logiciel atteigne également les personnes utilisant Android 9. Espérons que les propriétaires d’autres régions ne seront pas laissés dans le froid pendant trop longtemps.

États-Unis, Canada et plus

Selon SamMobile, le déploiement a maintenant atteint les États-Unis et le Canada. Il semble que les variantes Sprint, T-Mobile et Verizon soient les premières à obtenir Android 10 aux États-Unis, tandis que les Canadiens reçoivent la mise à jour sur la plupart ou la totalité des opérateurs.

La mise à jour pèse environ 2,3 Go pour les utilisateurs de Sprint.

La mise à jour est également actuellement disponible pour les propriétaires de Galaxy S10 dans les pays suivants:

Appareils américains déverrouillés

Un informateur vient de nous dire que les appareils déverrouillés aux États-Unis reçoivent également déjà la mise à jour. Il semble qu’Android 10 se déploie donc sur la plupart des variantes du téléphone aux États-Unis, même si la feuille de route originale de Samsung prévoyait une sortie en janvier. Marche à suivre!

Journal des modifications de Verizon, déploiement en République tchèque, au Liban et en Slovaquie

Le déploiement d’Android 10 se poursuit et a atteint la République tchèque, le Liban et la Slovaquie ces derniers jours. De plus, le transporteur américain Verizon a publié un journal des modifications qui pourrait être intéressant à consulter pour toute personne recevant la mise à jour.

Les détails:

Date de sortie: 16/12/2019

Niveau de correctif de sécurité Android ™: 1er décembre 2019

Version du logiciel: QP1A.190711.020.G973USQU2CSKP

Ce qui change:

Cette mise à jour logicielle intègre le dernier système d’exploitation Android 10, avec de nouvelles fonctionnalités, notamment Live Transcribe, Smart Reply, des gestes et une caméra UX améliorés et le mode Focus. Le mode nuit a été renommé en mode sombre. Le dernier correctif de sécurité Android est également inclus dans cette mise à jour.

Mise à jour du système d’exploitation Android 10

Le système d’exploitation Android 10 propose certaines des méthodes les plus récentes pour contrôler votre confidentialité, personnaliser votre téléphone et faire avancer les choses. C’est Android, comme vous le souhaitez.

Amplificateur de son

Avec Sound Amplifier, votre téléphone peut amplifier le son, filtrer le bruit de fond et être ajusté à vos préférences d’écoute. Que vous parliez à votre meilleur ami, que vous regardiez la télévision ou que vous écoutiez une conférence, branchez simplement vos écouteurs et écoutez tout plus clairement.

Réponse intelligente

Dans Android 10, vous obtenez plus que des réponses suggérées à vos messages. Vous obtenez également des actions recommandées. Donc, si un ami vous invite à dîner, votre téléphone vous proposera de lui envoyer un SMS. Ensuite, il affichera également les directions directement dans Google Maps ™. Il fonctionne même dans les applications de messagerie comme Signal.

Transcription en direct

Transcriptions en temps réel pour le monde qui vous entoure. Maintenant, avec des événements sonores qui vous montrent quand quelqu’un applaudit, un chien aboie, quelqu’un siffle, et plus encore.

Navigation gestuelle

Les gestes sont désormais plus rapides et plus intuitifs que jamais. Allez en arrière et en avant, tirez vers le haut de l’écran d’accueil et balayez vers le haut pour voir vos applications ouvertes. Tout est super lisse.

Mode de mise au point

Pour entrer dans la zone et minimiser les distractions. Activez le mode Focus d’un simple toucher pour suspendre les applications que vous avez sélectionnées.

AT&T, Australie

Nous avons la confirmation que la mise à jour est également déployée sur les appareils verrouillés sur AT&T, donc toutes les variantes S10 aux États-Unis devraient désormais recevoir Android 10. De plus, les premiers propriétaires australiens indiquent qu’ils peuvent télécharger la dernière version du système d’exploitation.

Nouvelle-Zélande, Philippines, Roumanie

La mise à jour Galaxy S10 Android 10 continue de venir sur de nouveaux territoires à travers le monde, et nous sommes heureux d’annoncer que les propriétaires en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et en Roumanie devraient recevoir la nouvelle version d’Android pour le moment.