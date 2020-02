Android 11 aidera à empêcher les écrans incurvés de casser vos applications

Il y a eu récemment une tendance à afficher des écrans extrêmement incurvés sur les smartphones. Nous avons vu un écran très incurvé dans le OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro, et un écran Waterfall encore plus incurvé sur le Huawei Mate 30 Pro. Bien que ces écrans puissent aider les appareils à se sentir plus premium et même ajouter des fonctionnalités telles que la lueur des bords pour les notifications, ils rendent souvent certaines applications extrêmement frustrantes à utiliser.

Étant donné que l’application lit également l’affichage en cascade, une partie de l’affichage, certaines applications saignent des éléments tactiles sur le côté. Cela peut être très frustrant, car il peut être difficile d’interagir avec un élément lorsqu’il est coincé sur le côté de votre téléphone.

Google le sait et a mis en place une API dans Android 11 qui devrait améliorer votre expérience. Désormais, lorsqu’un développeur crée une application, il peut spécifier la zone d’interaction de l’affichage pour empêcher les éléments de saigner sur le bord.

Ceci est similaire à l’API de coupures d’écran dans Android 9 Pie, qui a permis une meilleure intégration des appareils avec des encoches, des découpes de caméra et autres.

Personnellement, je ne suis pas moi-même un fan des écrans incurvés trop exagérés, et il semble que même Samsung les ait réduits avec la série S20. Pourtant, nous verrons probablement beaucoup plus de téléphones courbes à l’avenir.

Aimez-vous les écrans incurvés sur les smartphones? Heureux de la fonctionnalité? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous!