Android 11 améliore considérablement les gestes Motion Sense du Pixel 4

Lorsque le Pixel 4 a atterri, l’une des plus grandes fonctionnalités incluses dans le téléphone était un nouveau système de “gestes” basé sur le radar appelé Motion Sense. Malheureusement pour Google, c’était assez nul au lancement – personnellement, je n’ai jamais pu le faire fonctionner correctement. Mais un nouveau geste de «pause» est en train de se déployer maintenant (probablement dans le cadre d’une mise à jour de l’application, mais définitivement inclus dans Android 11), et dans l’ensemble, nous constatons de grandes améliorations dans la «finesse» globale des gestes. En bref, ils ne sucent pas maintenant.

J’ai passé la dernière heure à jouer avec les nouveaux contrôles fournis dans la dernière mise à jour de l’application Motion Sense. (Encore une fois, nous savons avec certitude que la mise à jour est incluse dans Android 11, mais elle pourrait être déployée sur ceux sur Android 10, nous ne sommes pas sûrs que ce soit le cas.) Pendant ce temps, j’utilise mon dinky Pixel 4 à côté de mon clavier pour contrôler la musique dans Spotify sur mon bureau, et la différence sous Android 11 est immédiatement tangible. Au début, je supposais que c’était juste un placebo car je n’avais pas beaucoup utilisé les gestes depuis le lancement, mais le passage à mon Pixel 4 XL sur Android 10 (sans le nouveau geste de pause) montre une différence de jour et de nuit.

Je ne sais pas ce que l’entreprise a changé, mais c’est une amélioration nette et tangible.

Auparavant, je ne pense pas que ce soit une exagération de dire que mon premier geste a toujours échoué. Tout au plus, je verrais la petite lumière de halo le long du sommet donner une oscillation à demi-cœur dans la direction où j’ai agité ma main. Deux ou trois essais plus tard à différentes hauteurs et angles, et cela finirait par fonctionner. Et c’est ignorer tous les faux positifs que j’obtiendrais au gymnase avec les bras oscillants de l’elliptique. Pour moi, les gestes du Pixel 4 étaient fondamentalement inutilisables, et je les ai maudits comme une nouveauté inutile.

Maintenant, avec cette dernière mise à jour, presque tous les films et dip semblent fonctionner du premier coup. Ce n’est toujours pas parfait, je dirais qu’un essai sur quatre ou cinq échoue, mais Motion Sense est facilement passé d’un échec majoritaire à un succès majoritaire. Maintenant que cela fonctionne, cela ne ressemble pas du tout à un gadget – c’est une fonctionnalité réelle que je peux me voir utiliser, en particulier lorsque je me bloque sur mes écouteurs au café, sur un ordinateur portable, sur une connexion captive sur mon téléphone.

Je ne sais pas ce que l’entreprise a changé, mais c’est une amélioration nette et tangible. Félicitations pour rendre la fonctionnalité réellement utilisable maintenant, Google. Si cela ne se fait pas au gymnase la prochaine fois que je serai sur l’elliptique, je ne laisserai peut-être pas la fonction désactivée.