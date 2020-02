Android 11 (Android R) pratique et premières impressions!

Google nous a tous surpris avec un aperçu du développeur Android 11 en février. Il est assez tôt pour un aperçu pour les développeurs et cela peut signifier un lancement plus tôt pour Android 11 proprement dit. Le système d’exploitation utilise Android R dans ses paramètres et, si vous vous en souvenez, Google utilise toujours l’ancienne méthode des lettres et des desserts en interne. Dans tous les cas, nous avons mis la main dessus et nous avons pris la main. En savoir plus sur Android 11 ci-dessous ou regarder la vidéo ci-dessus!

Modifications de l’interface utilisateur

La section d’interface utilisateur de cet article va être assez courte. Il ne semble pas y avoir beaucoup de nouveautés et aucun changement subtil n’est évident à première vue. Cependant, c’est la première prévisualisation du développeur et nous avons eu quelques gros changements visuels l’année dernière. Google n’effectue généralement pas de nombreux changements d’interface deux années de suite.

Cependant, j’ai remarqué que vous pouvez toujours basculer entre les commandes gestuelles et l’option de touche programmable à trois boutons. Les gestes semblent un peu plus fluides cette fois-ci, mais cela pourrait aussi être juste que je vois quelque chose que je voulais voir.

S’il y a des changements majeurs dans l’interface utilisateur d’Android 11, nous les verrons très probablement dans les futures versions bêta. Pour être honnête, il est logique que nous n’en voyions pratiquement pas dans cet aperçu, car il est uniquement destiné aux développeurs et non aux consommateurs, donc peu importe à quoi il ressemble encore. Nous vous tiendrons au courant si nous trouvons quelque chose.

Nouvelles fonctionnalités

Le premier aperçu d’Android 11 n’est pas trop lourd sur les fonctionnalités, mais il y a encore des choses amusantes qui méritent d’être discutées.

La première caractéristique et la plus évidente est une fonction d’enregistrement d’écran dans les paramètres rapides. J’ai dû l’ajouter à la nuance des paramètres rapides, mais cela fonctionne comme prévu. Vous cochez simplement la bascule de réglage rapide et c’est parti pour les courses. L’enregistrement vidéo a étonnamment bien fonctionné même si mon Pixel 3a faisait comme 5 choses en arrière-plan.

Il y a cependant un bogue avec la fonctionnalité. Si vous prenez une capture d’écran, la notification d’enregistrement d’écran disparaît et vous devez revenir à l’icône des paramètres rapides pour désactiver l’enregistrement.

Les choses qui enregistrent l’écran sont quelques-unes des plus grandes fonctionnalités d’Android 11.

Bien que nous soyons sur le sujet des choses que votre écran enregistre, il y a un drapeau caché dans Android 11 qui montre une interface utilisateur de capture d’écran qui comprend une fonctionnalité d’extension qui deviendra probablement la possibilité de prendre des captures d’écran de défilement. La fonctionnalité ne fonctionne pas encore, mais il existe maintenant des preuves de son existence.

Android 11 améliore également les paramètres du thème sombre. La fonction peut désormais s’activer et se désactiver au lever et au coucher du soleil. C’était une fonctionnalité de longue date sur d’autres appareils, en particulier les appareils Samsung, mais c’est agréable de le voir se répercuter sur Android.

La plupart des nouvelles fonctionnalités sont des améliorations de la qualité de vie plutôt que des fonctionnalités réelles.

L’une de mes nouvelles fonctionnalités préférées est la possibilité d’épingler des applications dans le menu de partage. Il vous suffit d’appuyer longuement sur l’icône de l’application et de sélectionner l’option Épingler pour la placer perpétuellement en haut du menu de partage. Cela ne fonctionne pas dans toutes les applications, mais cela fonctionne dans Chrome où nous l’avons testé.

Enfin, il semble que Bubbles fonctionne enfin. Vous devez l’activer dans les options de développement, puis appuyer longuement sur une notification pour l’activer, mais vous pouvez réellement voir à quoi il ressemble sans aucune tromperie ADB. C’est un buggy en ce moment, mais nous nous attendons à ce qu’il s’améliore au cours de l’année. De plus, les notifications de messages sont désormais regroupées sous un onglet de conversations. Cela n’a pas trop bien fonctionné pour moi, mais encore une fois, nous nous attendons à ce que cela s’améliore au cours de l’année.

C’est tout pour les fonctionnalités en ce moment, mais nous vous mettrons à jour si nous en trouvons plus dans les prochains jours et semaines.

Sous la capuche

Conformément à la norme, une grande partie des changements dans Android 11 ont lieu sous le capot. La première chose et la plus notable que j’ai trouvée était le support natif de certaines technologies modernes. La documentation fait spécifiquement référence à des choses comme la 5G, les téléphones pliables et la prise en charge vidéo à faible latence pour des choses comme le streaming de jeux. Ce n’est cependant pas une surprise et nous nous y attendions pleinement.

Cependant, nous étions heureux de voir une nouvelle API de découpe qui aide à empêcher les éléments d’écran d’être cachés ou gâchés par des écrans incurvés, des encoches en cascade, des caméras sténopées et d’autres choses de ce genre.

Un autre changement est potentiellement la possibilité d’utiliser l’audio Bluetooth en mode avion. Auparavant, le mode avion était un effet de couverture et cela désactivait tout. Il le fait toujours, mais si vous êtes connecté à des écouteurs Bluetooth connectés à A2DP, Android est maintenant assez intelligent pour désactiver uniquement les connexions WiFi et mobiles sans jouer avec Bluetooth.

Android 11 prend en charge la 5G, les appareils pliables, les appareils photo à sténopé, les écrans incurvés et éventuellement la charge sans fil inversée.

Android 11 a décidé de résoudre un problème désagréable d’entendre les tonalités de notification et les vibrations lors de la prise de photos et de l’enregistrement vidéo. En fait, cela est activé par défaut et vous devez désactiver le mode Ne pas déranger pour la caméra afin de voir que cette fonctionnalité est là. Dans tous les cas, une API est également disponible afin que cette fonctionnalité puisse fonctionner dans des applications de caméra tierces.

Vous pouvez déjà stocker des cartes de crédit, des cartes de récompenses et même des cartes d’assurance automobile sur votre téléphone. Désormais, Android 11 prend désormais en charge les permis de conduire. Celui-ci est un peu délicat car il doit respecter les normes ISO d’identification et nous ne savons pas à 100% comment cela va fonctionner et si vous pouvez simplement l’utiliser comme une forme d’identification valide, mais il est là.

Nous sommes ravis d’apprendre comment les permis de conduire numérisés fonctionnent.

Enfin, il existe une superposition soignée pour des taux de rafraîchissement similaires à un logiciel de jeu qui vous montre les images par seconde. Il est disponible dans les options de développement et vous indique lorsque votre écran est à 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz. Bien sûr, cela n’est utile que sur les écrans avec des taux de rafraîchissement plus élevés afin que vous puissiez voir quand les taux de rafraîchissement plus élevés fonctionnent réellement.

Bien sûr, il y a une liste de blanchisserie d’améliorations aux API existantes ainsi que 12 nouveaux modules Project Mainline, et d’autres choses de ce genre. La liste de cliquetis étant bien trop longue, nous vous recommandons de consulter le site Web des développeurs Android.

Confidentialité et sécurité

La sécurité reçoit au moins quelques mises à jour décentes cette année, mais elle ne fait que s’appuyer sur des choses que nous avions l’an dernier avec Android 10. Par exemple, nous avons longuement discuté du stockage étendu. Cependant, cette année, il a reçu un peu plus d’attention et est désormais une exigence pour les applications ciblant le niveau d’API d’Android 11.

Une autre modification concerne le système d’autorisations. L’année dernière, Google a ajouté la possibilité d’accorder des autorisations uniquement lorsque l’application était en cours d’utilisation. Cette année, ils ont ajouté la possibilité de n’accorder une autorisation qu’une seule fois. Ceci est très similaire au fonctionnement de l’application Bouncer. Cependant, il n’est disponible que pour les autorisations sensibles telles que la caméra, le microphone et l’emplacement.

Les autorisations stock Android sont dans un très bon espace avec Android 11.

Les autorisations ont également une autre astuce intéressante. Les applications aiment demander la même autorisation encore et encore, même si vous la refusez. Dans les versions précédentes d’Android, vous pouviez cocher une case pour ne plus afficher cette autorisation. Dans Android 11, après deux refus, le système suppose automatiquement que vous ne voulez plus jamais le voir et empêche l’application de demander.

De plus, Android 11 restreint fortement l’accès à l’emplacement en arrière-plan pour les applications. Les restrictions sont longues et fastidieuses à expliquer, mais il suffit de dire que les applications doivent faire beaucoup plus qu’auparavant afin de justifier le ping de votre emplacement en arrière-plan, y compris (mais sans s’y limiter) obtenir l’approbation pour rester sur le Google Play Store. Cela pourrait également économiser de la batterie et nous en sommes toujours fans.

La nouvelle biométrie et les changements d’autorisation dominent les nouvelles fonctionnalités de sécurité d’Android 11.

Il existe également une nouvelle API biométrique avec différents niveaux de biométrie, y compris des informations d’identification faibles, fortes et d’appareil. Pour être parfaitement honnête, nous avons vu des mentions de biométrie forte par rapport à faible depuis Android 8.1, mais il semble que l’API se développe pour être plus résistante à l’usurpation d’identité et plus privée.

Bien sûr, il y a un éventail de changements plus petits qui prendraient des âges à énumérer ici. Par exemple, l’octroi d’autorisations de superposition prend une touche supplémentaire dans Android 11 par rapport à Android 10. Ces modifications sont mineures et prendront une éternité à la liste, nous aimerions donc attirer à nouveau votre attention sur le site Web des développeurs Android pour chaque petit changement fait.

Impressions

Dans l’ensemble, mes premières impressions d’Android 11 sont assez solides. Comme c’est la norme de nos jours, Google corrige les faiblesses d’Android 10 tout en ajoutant quelques goodies supplémentaires, mais la plupart des changements sont sous le capot et strictement réservés aux développeurs. Bien sûr, il s’agit de la première prévisualisation du développeur et Google peut enregistrer certaines des informations destinées aux consommateurs pour des versions bêta ultérieures.

Il y a quelques changements spécifiques à l’appareil. Par exemple, le Pixel 4 dispose d’une option de sensibilité tactile accrue pour les protecteurs d’écran et plus de trucs Motion Sense. Cependant, dans l’ensemble, Android 11 ressemble beaucoup à Android 10 Plus, tout comme Android 10 ressemblait à Android 9 Plus. Vous ne devriez pas vous attendre à des changements majeurs dans cette version pour le meilleur ou pour le pire.

Cela dit, j’ai aimé ce que j’ai vu. Il n’y avait pas de nouvelles fonctionnalités énormes et c’est en fait une mise à jour assez courante jusqu’à présent, mais il y a beaucoup de petits changements de qualité de vie qui améliorent les choses. J’ai particulièrement aimé épingler des applications dans le menu de partage et la possibilité de filtrer les enregistrements et, bien sûr, toutes les choses sous le capot améliorent les choses à long terme.

Android 11 est une mise à jour globale solide, mais il ressemble toujours à Android 10 Plus plutôt qu’à son propre truc.

Je vais répondre à cette question que tout le monde pose et la réponse est non, vous ne devez absolument pas le faire en tant que conducteur quotidien. J’ai attrapé quelques bugs en déplaçant l’interface utilisateur et le temps de chargement long occasionnel pour une application ou un menu. C’est pour les développeurs, pas pour les consommateurs, alors attendez au moins le prochain pour l’exécuter vous-même, sauf si vous voulez vraiment le voir en action.

En tout cas, c’est notre première expérience avec Android 11. Il y a presque certainement des choses que j’ai manquées ou que je n’ai pas couvertes. Gardez un œil sur Android Authority pour plus de couverture alors que nous découvrons les secrets d’Android 11 au cours des prochaines semaines. Malheureusement, il n’y a pas d’oeuf de Pâques Android 11 pour le moment et c’est décevant.

Si nous avons manqué des fonctionnalités intéressantes d’Android 11, dites-le nous dans les commentaires! Êtes-vous excité pour Android 11 lors de son lancement plus tard cette année?