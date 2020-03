Android 11: de nouvelles fonctionnalités que nous voulons voir

Android 10 a fait son chemin dans de nombreux téléphones à travers le monde, et il est désormais préinstallé sur pratiquement tous les nouveaux appareils. Mais la prochaine version d’Android – Android 11 – vient de recevoir son premier aperçu développeur.

Android 10 nous a offert de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais il y en a encore beaucoup d’autres que nous aimerions voir. Dans cet esprit, voici notre liste de souhaits! Qu’il s’agisse de fonctionnalités extraites des skins Android populaires ou de réglages longtemps demandés, ce sont les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 que nous voulons voir dans la version finale.

Plus de modes de batterie

Google propose déjà Doze et un mode d’économie de batterie pour aider les utilisateurs à extraire plus de jus. Il ne fait aucun doute que ces modes ont aidé les utilisateurs à obtenir un peu plus d’endurance de leur téléphone.

Mais l’endurance médiocre du Pixel 4 montre que même l’économiseur de batterie n’est pas suffisant dans certaines situations. Donc, avec cela à l’esprit, ce serait génial si Android 11 offre plus de modes de batterie, comme un mode Ultra Power Saving de style Samsung.

Heureusement, cette fonctionnalité pourrait être disponible sur les téléphones Pixel après que des indices en soient apparus en ligne. Maintenant, à propos de l’apporter aux téléphones Android en général…

Plus d’options de capture d’écran

L’une des plus grandes fonctionnalités manquantes d’Android en stock en ce moment est la prise en charge de la capture d’écran, qui vous permettrait de prendre une longue capture d’écran d’une page Web ou d’un fil de conversation. En fait, cela est disponible sur la majorité des skins Android actuellement.

Une autre option que nous aimerions voir dans Android 11 est la prise en charge partielle des captures d’écran. Realme UI propose une approche plutôt cool à ce sujet (voir ci-dessus), vous permettant d’appuyer et de maintenir trois doigts sur l’écran pour invoquer une boîte de sélection. Ajustez simplement la case pour mettre en surbrillance ce que vous aimeriez enregistrer et vous avez une capture d’écran partielle – pas besoin de visiter un menu d’édition séparé.

Google a déjà confirmé que la prise en charge des captures d’écran défilantes est ciblée pour Android 11, mais nous ajouterions également une fonctionnalité de capture d’écran partielle à notre liste de souhaits pour les fonctionnalités d’Android 11.

Mode de jeu

Samsung a été le pionnier du mode de jeu et des outils associés, vous offrant un espace de jeu dédié et quelques outils utiles (par exemple, la possibilité de modifier la résolution et de capturer des écrans). Depuis, nous avons vu ce mode et certains de ces outils viennent sur les téléphones de jeu et certains skins Android en général.

Ce serait formidable si Google apportait également un mode de jeu à Android 11 ou version ultérieure, vous donnant la possibilité de modifier de manière transparente la résolution d’affichage / la fréquence d’images, une option pour désactiver automatiquement les notifications et une fonctionnalité de capture rapide.

Plus de fonctionnalités de confidentialité



Android 10 a fourni des fonctionnalités de confidentialité révisées, y compris des autorisations révisées et une section de confidentialité dédiée dans le menu des paramètres. Nous aimerions voir Google aller encore plus loin avec Android 11.

La société pourrait envisager diverses mesures, mais nous aimons beaucoup la fonction de protection des informations personnelles d’Oppo et Realme (vue ci-dessus). Cela envoie essentiellement des données vides aux applications qui demandent des éléments tels que les listes de contacts, les journaux d’appels, les entrées d’agenda et l’accès aux messages. Cela peut également être défini application par application, de sorte que les applications avec une utilisation légitime de ces données peuvent être ajoutées à la liste blanche.

Cela ne ferait pas de mal si Google ajoutait quelques fonctionnalités plus axées sur la confidentialité à la mêlée, comme un Privacy Shade de style BlackBerry, ou envoyait automatiquement des photos à un casier de fichiers lorsqu’il était pris avec un scanner d’empreintes digitales physique ou une touche d’obturation alternative.

Google pourrait également se tourner vers Apple pour plus de fonctionnalités de confidentialité, telles que la génération d’une adresse e-mail unique qui transmet les messages à votre adresse réelle. Ce faisant, votre véritable adresse e-mail doit être à l’abri des violations de données et d’autres activités néfastes. Apple a également une option système qui supprime les métadonnées lors de l’envoi d’images via AirDrop – ce serait formidable si Google implémente cela comme une option pour tous les téléchargements.

Un mode bureau

Le mode bureau est une fonctionnalité qui avait été précédemment lancée dans Android 10, mais qui était cachée aux utilisateurs dans la version finale. C’est une autre fonctionnalité que nous aimerions ajouter à notre liste de souhaits sur les fonctionnalités d’Android 11, comme Huawei et Samsung la proposent depuis plusieurs années.

Pour les non-initiés, un mode bureau vous permet d’avoir une interface utilisateur de type PC lorsque votre téléphone est connecté à un grand écran. Lorsqu’il est associé à un clavier et une souris, vous disposez d’une alternative PC pour les voyages ou les présentations au bureau.

Charge optimisée

Asus a été parmi les premiers à introduire une solution de charge optimisée avec ses produits phares Zenfone en 2018. Cela utilise essentiellement vos habitudes de charge passées pour ajuster le taux de charge. Cette pratique garantit que votre téléphone ne reste pas à 100% pendant des siècles, ce qui entraîne une dégradation plus lente de la batterie au fil du temps.

Depuis, nous avons vu qu’Apple et OnePlus proposent également cette solution, mais nous aimerions voir Google l’ajouter à Android proprement dit. De cette façon, les autres fabricants OEM n’ont pas à faire le travail préparatoire, et la santé de la batterie à tous les niveaux devrait être améliorée. C’est particulièrement important car les gens tiennent leur téléphone plus longtemps, ce qui rend la dégradation de la batterie plus préoccupante.

Un remplacement Android Beam

AirDrop, l’une des meilleures choses à propos des appareils Apple, est un moyen transparent de partager localement des fichiers avec d’autres appareils. Google possédait la solution Android Beam vieillissante, mais elle a depuis tué cela.

Les aperçus d’Android 10 ont présenté une solution dite de partage rapide / partage à proximité comme option de partage de fichiers local, en utilisant Bluetooth pour le processus de couplage initial avant de passer au Wi-Fi pour partager. Malheureusement, la version finale d’Android 10 n’offrait pas cette fonctionnalité, alors j’espère que cela arrivera à Android 11.

Qu’en est-il des fonctionnalités d’aperçu du développeur Android 11?

Le premier aperçu du développeur d’Android 11 contient plusieurs fonctionnalités intéressantes, mais rien ne garantit qu’elles arriveront à la version finale et stable. Regardez simplement combien de fonctionnalités manquaient lors de la transition d’Android 10 de l’aperçu à la version stable. Néanmoins, dans cet esprit, voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités d’Android 11 que nous espérons voir dans la version finale:

Enregistrement d’écran – Enregistrez ce qui se passe sur votre écran, en suivant les traces des skins OEM.Planification en mode sombre – La fonctionnalité Pixel drop vous permet de basculer le mode sombre en fonction du lever / coucher du soleil, mais nous aimerions voir la possibilité de définir des délais personnalisés.Épingler des applications pour partager le menu – Vous permet d’épingler des applications dans le menu de partage, vous n’avez donc pas besoin de continuer à faire défiler votre application préférée.Conversations – Toutes les notifications liées au chat vont dans une section «conversations» dans l’ombre des notifications.

C’est tout pour notre liste de souhaits pour les fonctionnalités d’Android 11, mais qu’aimeriez-vous voir dans une prochaine mise à jour Android? Donnez-nous votre propre liste de souhaits ci-dessous!