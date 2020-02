Android 11 Developer Preview 1 ajoute la prise en charge des redémarrages logiciels

Les mises à jour majeures d’Android sont toujours accompagnées d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités, mais il y a d’innombrables autres changements en cours qui préparent le terrain à des améliorations plus importantes sur la route. Parmi les ajouts d’Android 11, la plupart d’entre nous ne se soucieront probablement jamais du redémarrage de l’espace utilisateur, mais cela peut être une première étape pour plusieurs autres améliorations plus importantes à venir.

La plupart des gens auront entendu le terme «redémarrage en douceur», mais cela ne signifie probablement toujours pas grand-chose à quiconque en dehors de certains utilisateurs avancés et ingénieurs logiciels. La façon la plus simple de décrire le redémarrage de l’espace utilisateur consiste à dire qu’il s’agit d’un arrêt et d’un redémarrage partiels du logiciel de niveau supérieur qui constitue la majeure partie de ce avec quoi nous interagissons réellement, mais le logiciel de bas niveau reste intact.

Image: Architecture de la plateforme

Pour devenir un peu plus technique, l’espace utilisateur est essentiellement tout ce qui vit au-dessus du noyau dans le diagramme ci-dessus. Cela inclut les applications, les services et l’interface utilisateur du système avec lesquels nous interagissons directement, tous les frameworks, runtimes et bibliothèques natives qui sont chargés au démarrage, et certains des pilotes matériels qui ne font pas partie du noyau. Après que toutes ces choses ont été arrêtées, le système redémarre comme lors d’un démarrage normal.

Alors, pourquoi voudrait-on faire ça? La raison la plus courante pour les utilisateurs finaux est la vitesse. Un redémarrage de l’espace utilisateur est généralement plus rapide de plusieurs secondes, ce qui le rend précieux dans les environnements de serveur où la disponibilité est critique. La plupart des systèmes d’exploitation de bureau / serveur prennent en charge les redémarrages logiciels, mais uniquement via une ligne de commande ou une API système, ou cela peut être effectué automatiquement si un redémarrage complet n’est pas nécessaire.

Il est déjà possible de redémarrer l’espace utilisateur dans Android 11 avec cette commande: adb reboot userspace. Dans un test rapide d’une nouvelle installation d’Android 11 sur un Pixel 2 XL, les vitesses n’étaient pas trop remarquables. Les résultats variaient entre plusieurs tests, mais les redémarrages progressifs n’étaient en moyenne qu’environ 15% plus rapides qu’un redémarrage complet, ce qui signifie que vous ne vous rasiez que de 2 à 4 secondes.

Ces temps ne feront pas beaucoup de différence dans l’utilisation quotidienne, mais cela ne fait jamais de mal d’avoir des temps de redémarrage légèrement plus rapides après l’installation des correctifs de sécurité et d’autres petites mises à jour. Bien sûr, nous ne pouvons même pas être certains que Google commencera à lancer des redémarrages logiciels même s’ils sont viables.

Cela soulève la question, quelles sont les autres raisons pour redémarrer l’espace utilisateur? Aucune explication spécifique n’est donnée, mais il existe des points de référence possibles dans la nature, donc un peu de conjectures soulève certaines possibilités. Par exemple, il pourrait faire partie d’un processus de mise à jour plus rapide ou plus rationalisé comme celui du mécanisme de mise à jour KUP pour Instant OS qui est capable d’effectuer des mises à jour sans effacer la mémoire. Étant donné que fastboot est passé à l’espace utilisateur l’année dernière (avec Android 10), cela semble encore plus plausible.

Les redémarrages logiciels peuvent également être utilisés dans certains scénarios de double amorçage, de changement rapide d’utilisateur et de test automatisé. Dans certaines implémentations, le noyau peut également être chargé de laisser la mémoire intacte, ce qui permet de charger des outils de diagnostic et d’analyse. Et oui, cela peut également s’avérer utile pour vos développeurs ROM préférés.

Android 11 peut déjà prendre en charge certaines capacités supplémentaires grâce à l’utilisation du redémarrage de l’espace utilisateur, mais rien de spécifique n’a encore été annoncé. Le code spécifique a été ajouté en octobre, et un certain nombre de choses ont été déplacées ou modifiées par rapport à l’espace noyau et à l’espace utilisateur depuis lors. Il y a peut-être déjà plus à découvrir, ou cela pourrait simplement jeter les bases des futures versions d’Android.