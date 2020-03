Android 11 Developer Preview 2 prend entièrement en charge ADB sans fil

Quiconque a passé du temps à bricoler des appareils Android connaîtra le système Android Debug Bridge (ADB). Cet outil de ligne de commande vous permet de communiquer avec votre appareil à partir d’un ordinateur, mais il nécessite généralement un câble. Avec le deuxième aperçu de développement d’Android 11, Google a enfin ajouté une option sans fil appropriée pour ADB.

ADB vous permet d’effectuer des actions de base comme la gestion de fichiers et le redémarrage d’un appareil, mais il peut également aller plus loin avec les commandes shell, la gestion avancée des packages, etc. Comme pour l’option ADB filaire standard, vous devrez vous aventurer dans le menu Options du développeur pour activer ADB sans fil. Une fois activé, vous pouvez vous connecter à un ordinateur exécutant ADB sur le même réseau WiFi.

Les nouveaux paramètres sans fil incluent des options de couplage avec un appareil sans fil avec un code QR ou un code PIN à six chiffres. Cela fait, vous n’aurez plus qu’à autoriser votre ordinateur pour ADB via le popup. Cette fonctionnalité a été disponible dans le passé via diverses solutions de contournement ou une configuration fastidieuse basée sur le câble. Maintenant, c’est relativement simple. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un aperçu pour les développeurs (pas même une version bêta), nous ne pouvons donc pas dire avec certitude à quel point l’ADB sans fil fonctionnera en ce moment.