Android 11 obtient enfin une fonctionnalité clé que les iPhones ont depuis des années – .

Android 11 pourrait enfin introduire une fonctionnalité de style AirDrop. Les utilisateurs d’iPhone apprécient AirDrop depuis iOS 7, mais Google a mis du temps à publier une fonctionnalité équivalente pour sa large base d’utilisateurs d’Android.

AirDrop, si vous n’êtes pas familier, permet aux utilisateurs de partager des fichiers extrêmement volumineux avec d’autres appareils iOS et macOS en un temps ridiculement court.

Notamment, Google n’est pas la seule entreprise à travailler dur pour émuler la facilité d’utilisation d’AirDrop. Samsung travaille également sur sa propre solution.

Lorsque Steve Jobs a présenté l’iPhone pour la première fois, il a déclaré qu’Apple avait décidé de créer un «produit de saute-mouton» avec cinq ans d’avance sur la concurrence. Et avec le recul, l’iPhone était exactement cela.

Pendant des années, l’iPhone a facilement surclassé ses rivaux Android à tous les niveaux. Finalement, cependant, les fabricants de combinés Android comme Samsung – soutenus par les efforts continus de Google pour améliorer Android lui-même – ont commencé à fabriquer des appareils qui pourraient être en contact direct avec l’iPhone. De nos jours, la différence entre un iPhone et un Android haut de gamme est plus petite que jamais.

Pourtant, il existe quelques fonctionnalités incroyables pour iPhone qui ne sont tout simplement pas encore disponibles pour Android, avec AirDrop en étant un excellent exemple. Introduit à l’origine avec iOS 7, AirDrop permet aux utilisateurs d’iPhone de partager des fichiers incroyablement volumineux avec d’autres produits Apple en quelques secondes. Sans exagération, chaque fois que je fais la démonstration d’AirDrop aux utilisateurs d’Android (ou même aux utilisateurs d’iPhone ignorant la fonctionnalité), ils sont complètement époustouflés.

Cela dit, la bonne nouvelle est que la fonctionnalité AirDrop arrive enfin sur Android. Non seulement Samsung travaille sur une fonctionnalité de style AirDrop qu’il appelle «Quick Share», mais les notes de version d’un aperçu du développeur Android 11 (via Engadget) révèlent que Google travaille également sur une nouvelle solution.

La réponse de Google à AirDrop est une fonctionnalité qu’il appelle Fast Share, et les notes de version s’y réfèrent lors de la discussion des problèmes connus avec la mise à jour Android:

Lors du partage de fichiers avec Fast Share entre deux appareils Pixel 4, l’opération se termine avec succès, mais l’interface utilisateur sur l’appareil qui reçoit le fichier indique qu’il n’a pas reçu le fichier.

Soit dit en passant, vous vous souvenez peut-être qu’une vidéo montrant la fonctionnalité en action est apparue en ligne il y a environ deux mois. La vidéo ci-dessous montre la fonctionnalité utilisée pour transférer des données entre un Pixel 2 XL et un Pixel 4:

L’implémentation ci-dessus semble lisse et, tout comme les utilisateurs d’iPhone, les utilisateurs d’Android peuvent choisir s’ils souhaitent que leur appareil soit visible par tous les utilisateurs à proximité ou uniquement par des personnes sélectionnées dans leur liste de contacts.

Il n’y a aucune indication quant à la date de sortie d’Android 11, et avec les E / S Google annulées à cause du coronavirus, tout est en suspens. Cela dit, Android 10 a été déployé en septembre 2019, ce qui signifie qu’une date de sortie pour Android 11 en septembre 2020 pourrait être une valeur sûre.

