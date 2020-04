Android 11 pourrait forcer tous les fabricants de smartphones à adopter des mises à jour transparentes

Les nouveaux téléphones Android 11 pourraient rendre le processus de mise à jour du logiciel beaucoup plus efficace et sécurisé. Selon les preuves découvertes par un développeur reconnu par XDA, Google pourrait rendre obligatoire pour tous les nouveaux téléphones Android 11 la mise à jour transparente.

Que sont les mises à jour transparentes?

Des mises à jour transparentes ont été introduites par Google sur Android Nougat. Ils garantissent qu’un système de démarrage fonctionnel reste sur le disque pendant une mise à jour OTA en créant des structures de partition A / B virtuelles.

Lorsque votre téléphone reçoit une mise à jour en direct, la fonction de mise à jour transparente d’Android corrige une partition inactive en arrière-plan tandis qu’une partition active avec le logiciel existant continue de fonctionner au premier plan.

Voici les premiers téléphones à obtenir des mises à jour du pilote GPU via Play Store (mise à jour)

Mise à jour, 25 mars 2020 (1 h 50 HE): Qualcomm a confirmé plus de détails sur la mise à jour du pilote GPU, et il semble que vous ne devriez pas vous attendre à ce que ces mises à jour arrivent chaque mois. “Qualcomm s’engage à une cadence trimestrielle pour la sortie …

Une fois la mise à jour appliquée à la partition inactive, vous serez invité à redémarrer votre téléphone. Lorsque vous redémarrez, la partition inactive avec la nouvelle mise à jour logicielle deviendra la partition active, terminant le processus de mise à jour. L’emplacement précédemment actif restera tel quel et sera disponible en cas de problème avec la nouvelle mise à jour.

Comment est-ce plus efficace?

Un avantage de la structure de partition A / B est que vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant que la mise à jour OTA se déroule en arrière-plan. Le seul temps d’arrêt auquel vous serez confronté est lorsque vous redémarrez votre appareil.

Cependant, un plus grand avantage est que si une mise à jour échoue pour une raison quelconque, vous n’aurez pas à re-flasher votre appareil ou envoyer votre téléphone à un centre de réparation. Vous pouvez simplement revenir à l’ancien système d’exploitation sur l’autre partition et réessayer la mise à jour une fois qu’elle est corrigée.

Que fait Google?

Tous les OEM des smartphones n’utilisent pas de partitions A / B virtuelles. Alors que des marques comme Google, Motorola, OnePlus, Sony, HTC et Asus offriraient la fonctionnalité sur certains de leurs téléphones, les plus grands OEM comme Samsung, Huawei et Oppo ne semblent toujours pas la prendre en charge. Cela pourrait bientôt changer.

Le membre XDA a trouvé des preuves d’un récent changement que Google a apporté à sa suite de tests des fournisseurs (VTS). À partir d’Android 11, Google vérifiera si un téléphone prend en charge les partitions A / B ou non. L’appareil échoue au VTS s’il n’y a pas de prise en charge, et chaque appareil Android doit passer ce test afin de précharger Google Mobile Services (GMS).

Connexes: Qu’est-ce que le HMS? Tout ce que vous devez savoir sur le nouvel écosystème mobile de Huawei

Compte tenu de cette modification obligatoire, les fournisseurs de services mobiles n’auront d’autre choix que de prendre en charge les mises à jour transparentes.

Il s’agit vraiment d’une situation gagnant-gagnant pour les consommateurs qui n’auraient pas à s’inquiéter du fait que leurs appareils soient briqués lors des mises à jour. Les fabricants d’ordinateurs intelligents devront trouver un moyen d’optimiser le stockage de manière à garantir que ces partitions système ne prennent pas trop de place. Cependant, Google a déjà une façon astucieuse de le faire et d’autres peuvent simplement emprunter une page de son livre.

Quand s’attendre à des mises à jour transparentes obligatoires?

Google n’a rien annoncé officiellement, mais si les preuves trouvées par XDA indiquent des choses à venir, vous pouvez vous attendre à ce que les téléphones lancés à la fin de 2020 et au-delà proposent des mises à jour transparentes.

Vous vous demandez si votre téléphone prend en charge la fonction? Vous pouvez vérifier cela via l’application Treble Check, révélant si votre téléphone prend en charge les mises à jour Treble et Seamless.