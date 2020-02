Android 11 réorganise tout dans le menu des paramètres Ne pas déranger

Il est temps d’arrêter et vous voulez être laissé seul à vos propres appareils. Ou, peut-être juste le seul téléphone que vous avez entre les mains, écoutez, je ne sais pas à quoi ressemble votre vie, d’accord? Quoi qu’il en soit, si vous êtes le type qui aime activer le mode Ne pas déranger de temps en temps, vous devez savoir que chaque nouvelle version d’Android a tendance à apporter des modifications à cette fonctionnalité et Android 11 ne fait pas exception – nous souhaitons simplement que ce soit plus passionnant.

La gauche: Menu Ne pas déranger dans Android 10 (avec la permission d’Eduardo) Droite: Menu Ne pas déranger dans Android 11

À première vue, les emplacements des fonctionnalités ligne par ligne ont globalement changé. Les horaires du MDN – qui vous permettent de programmer des heures fixes pour le moment où il est allumé – obtient sa propre partition tandis que les éléments de durée par défaut et de restriction de notification sont poussés vers le bas. En particulier, l’en-tête du menu s’est déplacé en dessous de l’endroit où il se trouvait auparavant.

Les principaux changements ici sont le changement dans la façon dont le MDN est ciblé. Au lieu de parler des supports de messagerie en général, les sujets sont divisés en personnes, applications et alertes et autres interruptions.

Pour les personnes, vous pouvez autoriser certains sous-ensembles de personnes à vous appeler ou, séparément, leur permettre de vous envoyer des SMS. Vous pouvez distinguer qui peut bénéficier de ce privilège de manière aussi lâche que d’autoriser quiconque à votre liste de contacts ou à vos contacts favoris jusqu’à personne du tout. Sur les appels en particulier, vous pouvez également autoriser les appelants répétés à partir de votre liste de contacts dans un délai de 15 minutes – ce paramètre est automatiquement désactivé si vous autorisez tous les appels.

D’une certaine manière, cela combine deux des options du menu précédent – Appels et SMS, MMS et applications de messagerie – en un seul menu.

En vous éloignant, vous pourriez dire, de l’ancien élément Voir toutes les exceptions, vous verrez une liste des applications exceptées qui peuvent envoyer des notifications lorsque vous êtes au MDN. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche intégrée pour en ajouter d’autres si nécessaire, mais vous devrez le faire pour chaque application en accédant à leur page d’informations sur l’application et en appuyant sur la bascule de remplacement Activer Ne pas déranger.

Enfin, les divers éléments qui incluent les sons générés par le système, comme les alarmes, les rappels et les tapotements du clavier sur les médias que vous jouez. L’audio et l’haptique seront coupés pour chaque événement au MDN.

Des trucs simples et si vous ne saviez pas, maintenant vous savez.