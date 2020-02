Android 11 suit les traces d’iOS, restreint fortement l’accès à l’emplacement en arrière-plan pour les applications

Si les applications vous suivent à tout moment (ou même vous demandent de leur permettre de le faire), bonne nouvelle: Android 11 vise à limiter ce comportement. La dernière version du système d’exploitation nécessite que les applications passent à travers un certain nombre de nouveaux cercles pour obtenir un accès constant à l’emplacement, y compris éventuellement obtenir l’approbation pour rester répertorié sur le Play Store.

Actuellement, dans Android 10, lorsqu’une application demande un accès à l’emplacement, les utilisateurs disposent de trois options: autoriser l’accès pendant que l’application est en cours d’utilisation, autoriser l’accès tout le temps ou refuser complètement la demande. Dans Android 11, les choix seront d’autoriser l’accès unique, d’autoriser l’accès chaque fois que l’application est en cours d’utilisation ou de refuser l’autorisation. Les développeurs d’applications sont invités à expliquer dans l’application pourquoi l’accès à l’emplacement en arrière-plan est demandé en premier lieu et à fournir un lien qui mène à l’option d’accorder l’autorisation dans les paramètres système.

La nouvelle fenêtre contextuelle d’autorisation de localisation.

À partir d’août, les nouvelles applications soumises au Play Store qui peuvent demander un accès permanent à l’emplacement devront être approuvées. En novembre, ces applications existantes qui n’obtiennent pas l’approbation seront supprimées.

La nouvelle configuration est remarquablement similaire à la façon dont iOS gère les autorisations de localisation: là aussi, les applications ne peuvent pas immédiatement demander un accès illimité à vos données de localisation. Bien que ce style de traitement des données de localisation puisse être un peu plus lourd pour les utilisateurs avertis (je sais que je veux que Google Fit ait un accès en arrière-plan, par exemple; vous n’avez pas besoin de demander deux fois), il sert à le rendre plus évident. ce que les applications demandent exactement – et plus de transparence n’est jamais une mauvaise chose.