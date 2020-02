Android 11: tout ce que vous devez savoir!

Source: Joe Maring / Android Central

La mise à jour Android 10 de l’année dernière a été un grand changement pour le système d’exploitation. Non seulement nous avons obtenu le mode sombre tant attendu et des changements importants dans les autorisations des applications, Android 10 a également marqué le départ de Google des noms de desserts et a inauguré un nouveau logo / marque Android.

Android 10 a été une année de croissance et de maturité pour le système d’exploitation, et ces mêmes principes sont appliqués à Android 11. Nous sommes encore à quelques mois de la version finale disponible pour tout le monde, mais avec un aperçu du développeur maintenant à l’état sauvage, nous avons une bonne idée de l’endroit où Google veut emmener Android en 2020.

Prêt à tout savoir sur ce que contient Android 11? Voici tout ce que vous devez savoir!

Mises à jour rapides

Google Pixel 4 XL

Super maintenant, mieux avec Android 11

Si vous voulez être parmi les premiers à utiliser Android 11 lors de sa sortie plus tard cette année, le Pixel 4 est fait pour vous (en particulier le plus grand modèle XL). Le gros avantage est ses mises à jour logicielles garanties et leur première place dès leur sortie. Vous obtenez également un écran AMOLED à 90 Hz, des caméras exceptionnelles, une autonomie de batterie OK et un design élégant avec un dos en verre mat.

L’aperçu du développeur 1 est maintenant disponible

Source: Google

Le 19 février, Google a lancé le battage médiatique en publiant le premier aperçu du développeur pour Android 11 – nous donnant un aperçu de ses plus grandes fonctionnalités et de son nouveau logo.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, Android 11 semble être une amélioration assez modeste d’une année à l’autre par rapport à Android 10. Au moins dans Developer Preview 1, il n’y a pas de changements majeurs de l’interface utilisateur (bien que cela puisse changer plus tard) . Nous approfondirons certaines des plus grandes fonctionnalités ci-dessous, certaines d’entre elles étant des améliorations de la façon dont Android gère les connexions 5G, la prise en charge de plus de types d’affichage et des contrôles d’autorisation plus puissants.

Cela peut sembler ennuyeux, mais ne vérifiez pas encore. Google garde souvent les modifications et les mises à jour à chaque nouvelle prévisualisation pour développeur, ce qui signifie que la prévisualisation pour développeur 1 n’est pas indicative à quoi ressemblera Android 11 dans sa forme finale.

Google publie le premier aperçu du développeur Android 11, axé sur la 5G et la confidentialité

Le top 10 des fonctionnalités à ce jour

Source: Android Central

Même en étant à un stade aussi précoce, il y a déjà beaucoup de raisons de se passionner pour Android 11 – il suffit de faire quelques recherches pour les trouver toutes.

Nous arrondissons les 10 meilleures fonctionnalités du guide lié ci-dessous, et nous continuerons de le mettre à jour à mesure que de nouvelles versions d’Android 11 seront publiées. Cela peut sembler assez docile en ce moment, mais il y aura certainement des changements plus notables au cours des prochains mois.

Top 10 des fonctionnalités d’Android 11 que vous devez connaître dès maintenant

Beaucoup d’améliorations pour la messagerie

Source: Ara Waggoner / Android Central

En lisant le communiqué de presse initial de Google pour le premier aperçu du développeur Android 11, il est évident que cette mise à jour fait beaucoup pour améliorer l’expérience de messagerie d’Android. En fait, il y a trois mises à niveau de base qui devraient faire une grande différence dans votre utilisation quotidienne.

Tout d’abord sur la liste, nous avons des bulles de chat. Semblable à ce que Facebook propose depuis des années avec son application Messenger sur Android, les bulles de chat dans Android 11 cacheront vos conversations en cours dans de petites bulles sur le côté de votre écran. Vous pouvez déplacer les bulles et les toucher révélera cette conversation spécifique. L’API Bubbles est disponible pour toutes les applications de messagerie, Google encourageant les développeurs à l’adopter.

Dans un autre effort pour vous assurer que vous pouvez accéder à vos messages le plus rapidement possible, Android 11 introduit une section de conversation dédiée dans votre ombre de notification qui offrira un accès instantané à toutes les conversations en cours que vous avez. En théorie, cela devrait aider à différencier vos messages des autres notifications.

En parlant de messages et de notifications, Android 11 permet d’envoyer des images lors de la réponse à un message directement depuis le volet de notification.

Autorisations uniques

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

En regardant en arrière sur Android 10, l’un de ses points forts était sa gestion améliorée des autorisations des applications. Android 10 a donné aux utilisateurs plus de contrôle sur les applications et ce à quoi ils pouvaient accéder, et Android 11 maintient ce train en marche avec un nouvel ajout merveilleux.

Désormais, lorsqu’une application demande l’autorisation d’utiliser des fonctionnalités sensibles telles que votre position, votre microphone ou votre caméra, vous pouvez choisir de ne lui accorder l’accès qu’une seule fois. L’application pourra utiliser cette autorisation lors de cette instance d’utilisation de l’application, mais dès que vous la quittez, l’autorisation est révoquée. La prochaine fois que vous utiliserez l’application et qu’elle voudra utiliser cette autorisation, vous devrez lui accorder à nouveau l’accès.

Il ne faut pas prendre à la légère la permission des applications pour ces aspects de votre téléphone, nous sommes donc ravis de voir Google donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données comme ça.

Préparer Android pour la 5G

Source: Android Central

La 5G a finalement commencé à faire son chemin vers les gens l’année dernière, et tout au long de 2020, de plus en plus de gens vont se connecter à la prochaine génération de données sans fil. Pour aider ce processus à être aussi fluide que possible, Android 11 ajoute une «API Dynamic Meterdness» très importante.

Cela peut ne pas sembler très excitant sur le papier, mais cela permet essentiellement aux téléphones de profiter pleinement de toute la puissance de la 5G.

Si l’API détecte que vous êtes connecté à un signal 5G illimité, vous aurez accès à la meilleure qualité possible pour les vidéos et les graphiques. Le potentiel de la 5G est sacrément cool, et cette API vous assure de profiter pleinement des vitesses disponibles.

Vous pouvez flasher Android 11 sur votre téléphone (mais vous ne devriez pas)

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Android 11 existe actuellement en tant qu’aperçu pour les développeurs, et pour le moment, c’est à la première étape que nous verrons. Vous pouvez le mettre sur votre téléphone si vous le souhaitez, mais nous vous déconseillons cela.

Tout d’abord, vous devez flasher manuellement Android 11 Developer Preview 1 pour l’obtenir sur votre téléphone en premier lieu. Contrairement aux versions ultérieures du système d’exploitation, vous ne pouvez pas simplement télécharger une mise à jour en direct.

De plus, le but de cet aperçu de développeur initial est de permettre aux développeurs de commencer à travailler avec la nouvelle version d’Android et de préparer leurs applications pour sa version finale. En d’autres termes, il n’est pas destiné à une utilisation régulière sur votre conducteur quotidien.

Avec tout cela à l’écart, si vous êtes prêt à mettre Android 11 sur votre téléphone en ce moment, nous avons un guide qui vous guidera à travers le processus de ce que vous devez faire exactement.

Comment télécharger et installer Android 11 sur votre téléphone Pixel

Il nous reste quelques mois avant la version finale

Source: Google

Android 11 peut être techniquement disponible en ce moment, mais nous avons encore du chemin à faire avant qu’il ne soit prêt pour tout le monde.

Developer Preview 1 est la version actuelle, et Google en publiera deux autres d’ici avril. Une fois le mois de mai terminé, la première version bêta publique sera mise à disposition et affichera deux mises à jour ultérieures axées sur la stabilité de la plateforme. Puis, au troisième trimestre, la version finale d’Android 11 sera diffusée aux masses.

Au total, Google verra six versions bêta / prévisualisations menant à Android 11 dans sa forme finale.

Vous voulez Android 11 dès qu’il sera disponible? Découvrez le Pixel 4

Source: Joe Maring / Android Central

Que vous souhaitiez jouer avec Android 11 dans sa forme d’aperçu ou simplement vous assurer d’obtenir la mise à jour dès qu’elle sera publiée plus tard cette année, le Pixel 4 XL est le téléphone qu’il vous faut. Il est vrai que la durée de vie de la batterie n’est pas incroyable, mais si vous pouvez vous en sortir avec une endurance d’une journée, il y a beaucoup à aimer ici.

Non seulement le Pixel 4 XL obtiendra Android 11 avant les téléphones Samsung et LG du monde, mais il dispose également d’un matériel vraiment impressionnant. Le processeur Snapdragon 855 est une bête, l’écran AMOLED 90 Hz est un plaisir à regarder et les doubles caméras arrière capturent des photos époustouflantes.

Le Pixel 4 XL n’est pas un téléphone bon marché, mais il est très courant de le trouver vendu beaucoup moins cher que le prix de détail – ce qui le rend beaucoup plus facile sur l’ancien portefeuille.

Mises à jour rapides

Google Pixel 4 XL

Super maintenant, mieux avec Android 11

Si vous voulez être parmi les premiers à utiliser Android 11 lors de sa sortie plus tard cette année, le Pixel 4 est fait pour vous (en particulier le plus grand modèle XL). Le gros avantage est ses mises à jour logicielles garanties et leur première place dès leur sortie. Vous obtenez également un écran AMOLED à 90 Hz, des caméras exceptionnelles, une autonomie de batterie OK et un design élégant avec un dos en verre mat.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Pas encore …

Les commentaires de Ninja montrent comment les jeux restent inaccessibles, et ça craint



Les jeux sont suffisamment inaccessibles sans que quelqu’un d’aussi visible que Ninja ne vienne aggraver les choses.

C’est ici! C’est vraiment là!

Google lance la première version Android 11 Developer Preview pour les téléphones Pixel



Le premier aperçu du développeur pour Android 11 est ici avec des améliorations pour la 5G, la prise en charge des écrans perforés et en cascade, des API de filtrage des appels, des fonctionnalités de confidentialité améliorées, etc.

Un autre attrapé

Les développeurs de World War Z Saber Interactive rachetés par Embracer Group



Sabre Interactive, les développeurs de World War Z et de plusieurs ports Nintendo Switch, ont été acquis par Embracer Group. Embracer Group était auparavant connu sous le nom de THQ Nordic AB, la société mère de plusieurs éditeurs et studios, dont THQ Nordic.

Rompre avec Chrome

Il est temps de vider Chrome: 8 autres navigateurs Web de bureau



Si vous êtes frustré par le manque de confidentialité, des vitesses plus lentes ou des difficultés à utiliser des extensions dans Chrome, il est temps de passer à l’un de ces navigateurs Web.