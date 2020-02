Android 11 tue les applications qui modifient la barre de navigation

Il existe de nombreuses applications pour personnaliser la barre de navigation et les gestes d’Android, comme Gesture Plus et la barre de navigation personnalisée, qui porte bien son nom. La plupart d’entre eux (sinon tous) utilisent une commande ADB appelée wm overscan, qui permet de masquer la barre / les gestes de navigation existants, mais cette commande semble avoir disparu dans Android 11.

Comme l’a souligné u / ziggy07 sur Reddit, la commande du gestionnaire de fenêtres du shell ADB dans Android 11 ne reconnaît plus la commande «overscan». Sur les appareils mis à jour vers l’aperçu du développeur Android 11, ADB répond simplement par «commande inconnue: overscan».

Dans les versions antérieures, la commande permettait de masquer entièrement la barre de navigation (ou les gestes) de l’appareil, afin que les applications tierces puissent implémenter la leur. Avec cette modification, les applications de la barre de navigation affichent leur propre navigation au-dessus des contrôles système existants, se bloquent complètement ou rencontrent d’autres problèmes.

XDA Navigation Gestures se bloque sur Android 11 (à gauche), tandis que la barre de navigation personnalisée affiche ses commandes au-dessus de la barre de navigation existante (à droite)

Nous avons contacté Google pour lui demander s’il s’agissait d’un changement intentionnel ou s’il s’agit simplement d’un bug dans le premier aperçu du développeur. Un rapport de bogue a été déposé dans l’outil de suivi des problèmes officiel de l’entreprise, mais son accès a été restreint.