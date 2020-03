Android arrive sur iPhone avec Project Sandcastle

Vous avez peut-être vu la nouvelle plus tôt aujourd’hui que vous pouvez jailbreaker un iPhone avec un téléphone Android, mais ce n’est que le début. “Project Sandcastle” s’appuie sur des années de développement pour promettre encore plus: faire fonctionner Android lui-même sur un iPhone. Pour l’instant, le projet est en “beta” (plus comme pré-pré-alpha, étant donné les limitations actuelles), et un seul appareil Apple est compatible, mais c’est un début.

À l’heure actuelle, la version d’Android de Project Sandcastle ne fonctionne que pour l’iPhone 7 et 7+, et même dans ce cas, il y a une pile de limitations. Le GPU, la sortie audio, le modem cellulaire, le Bluetooth et l’appareil photo ne fonctionnent explicitement pas, et il y a probablement des tonnes d’autres problèmes en ce qui concerne la durée de vie de la batterie et les performances. C’est un miracle mineur, cela fonctionne du tout, donc les problèmes de stabilité ne sont pas seulement à prévoir, ils sont une certitude à ce stade. Le stockage système est même en lecture seule en ce moment en raison de la prise en charge expérimentale d’APFS – il s’agit d’une version très précoce.

Tableau des iPhones pris en charge et ce qui fonctionne / ne fonctionne pas dans Project Sandcastle pour chacun.

Bien que nous n’ayons pas d’iPhone 7 à portée de main pour les tests, cette version d’Android n’est pas entièrement disponible. Les développeurs du projet Sandcastle ont jugé bon de le personnaliser avec OpenLauncher (nous supposons celui-ci) et l’application de messagerie Signal.

Les lecteurs de blogues de longue date se souviennent probablement que ce n’est pas la première fois qu’Android est introduit sur les rives de l’iPhone. Les efforts remontent à 2010 (sinon plus tôt), avec une version même portée sur l’iPhone 2G d’origine. En fait, les fondateurs de Project Sandcastle sont parmi les mêmes personnes derrière cet effort. Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur l’histoire de 13 ans, le projet a une belle écriture sur le sujet d’un point de vue technique – si vous parlez du noyau Linux, des tailles de page et de la magie apparente de la virtualisation de Corellium ne ne te fais pas peur.

Une démonstration vidéo, gracieuseté de Forbes.

Si et quand nous pouvons mettre la main sur un iPhone 7, nous serons sûrs de vous en dire plus sur ce que c’est.