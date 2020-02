Android Police a maintenant une newsletter – abonnez-vous ici

Les newsletters font à nouveau fureur, et nous avons finalement décidé qu’Android Police devrait en avoir un. Nous commencerons par un e-mail hebdomadaire tous les vendredis matin pour récapituler les histoires les plus importantes, les meilleures et les plus intéressantes sur AP. Notre premier bulletin d’information est sorti ce matin (vous pouvez le lire ici), et nous sommes curieux d’entendre vos commentaires. Bien que nous ayons choisi le format actuel pour l’instant (actualités, analyses, un accord ou deux et nos grandes histoires), nous sommes heureux de prendre des suggestions quant à ce que vous aimeriez voir dans la newsletter, ou ce qui pourrait en faire une lecture plus convaincante et intéressante pour vous. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur cette page Web. Nous ne partagerons pas, ne vendrons pas ou n’abuserons pas de votre adresse e-mail, ce sera uniquement pour la newsletter et la newsletter.