Android sur iPhone? Maintenant c’est possible, si tu le veux

Bien que nous croyions fermement que la guerre Android contre iPhone devrait être morte depuis longtemps, les écosystèmes des deux appareils sont encore très distincts l’un de l’autre. Un nouveau projet de développement, cependant, prévoit de rapprocher les deux systèmes en facilitant l’obtention d’Android sur les iPhones.

«Project Sandcastle», comme on l’appelle, a un tout nouveau site Web qui vous donne des instructions explicites sur la façon d’obtenir Android 10 sur une poignée d’iPhones. Pour l’instant, la liste des appareils iOS compatibles est assez courte, avec seulement l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus et l’iPod Touch de septième génération fonctionnant avec le hack.

Même alors, Android sur iPhone sera sévèrement limité pour l’instant. Les fonctions de base telles que la caméra, l’audio, la connectivité cellulaire et Bluetooth ne fonctionnent pas encore. En d’autres termes, ne prévoyez pas de flasher Android sur un iPhone 7 Plus et de l’utiliser comme pilote quotidien.

Pourtant, le projet Sandcastle est prometteur. Si vous aimez le matériel Apple mais ne supportez pas d’utiliser iOS, vous pourriez, à l’avenir, avoir une option viable pour l’échanger contre Android. À l’inverse, s’il existe des fonctionnalités que vous aimez sur Android qu’iOS n’offre pas, vous pouvez même échanger entre les deux systèmes d’exploitation sur un même appareil.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que nous voyons Android sur un iPhone. Il y a plus de dix ans, une paire de développeurs a fait fonctionner Android sur le tout premier iPhone. Par chance, ces deux développeurs – David Wang et Chris Wade – font partie de l’équipe de Project Sandcastle.

Si vous souhaitez essayer Android sur iPhone et disposer d’un matériel compatible, vous pouvez consulter le site Project Sandcastle ici pour essayer la version bêta.