Angleterre vs Pays de Galles: comment regarder les Six Nations 2020 en ligne de n’importe où

L’équipe d’Eddie Jones a réalisé une performance formidable pour battre l’Irlande 24-12 à Dublin lors de leur dernier match des Six Nations, regardant un monde à part l’équipe fatiguée qui a commencé le tournoi si décevant contre la France.

Ils devront se passer de l’hélice Mako Vunipola, cette fois cependant. Les Sarrasins ont été exclus de l’équipe par mesure de précaution au milieu des préoccupations actuelles concernant la propagation du coronavirus après avoir voyagé à Hong Kong la semaine dernière. Du côté positif, Anthony Watson et Mark Wilson sont tous deux disponibles pour la sélection de la Rose rouge pour la première fois dans l’achèvement de cette année.

Là où l’Angleterre s’est améliorée au cours des matchs de cette année, le Pays de Galles a connu des difficultés, les vainqueurs du Grand Chelem de l’année dernière ayant perdu deux matchs consécutifs contre l’Irlande et la France.

Leurs espoirs de conserver les Six Nations sont presque terminés, mais ils chercheront à réaliser une grande performance ici et seront renforcés par la nouvelle que le demi-mouche Dan Bigger et la star des Scarlets Liam Williams ont tous deux été déclarés aptes pour le voyage à Twickenham.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct Six Nations Angleterre vs Pays de Galles, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Angleterre vs Pays de Galles: où et quand?

Cet affrontement des Six Nations aura lieu au stade Twickenham, dans le sud-ouest de Londres, le samedi 7 mars.

Le coup d’envoi est prévu à 16 h 45. Heure locale GMT, il s’agit donc de 11 h 45 (HE), 8 h 45 (heure du Pacifique), départ pour les gens qui se connectent aux États-Unis et à 3 h 45 (AEDT) pour lancer le réglage folklorique d’Australie).

Regardez les Six Nations en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de cet affrontement des Six Nations 2020 plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder l’Angleterre contre le Pays de Galles, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être bloquée géographiquement.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder l’Angleterre contre le Pays de Galles en ligne aux États-Unis exclusivement sur NBC Sports

Si vous êtes un fan de rugby aux États-Unis et que vous voulez regarder l’action de samedi à partir de Twickenham, vous devrez vous diriger vers NBC.

Le réseau montre chaque ruck, maul et tacle des Six Nations de cette année via son service NBC Sports Gold Rugby Pass et diffusera l’Angleterre contre le Pays de Galles à partir de 11h45 HE, 8h45 PT.

Le laissez-passer vous coûtera 79,99 $ pour un an d’accès et comprend également la couverture de la Heineken Champions Cup et de la Gallagher Premiership.

NBC Sports

Si vous souhaitez regarder depuis les États-Unis, la seule option que vous avez cette fois-ci est NBC Sports.

Comment diffuser l’Angleterre contre le Pays de Galles en direct au Royaume-Uni

Comme pour tous les matchs des Six Nations au Royaume-Uni, cet affrontement entre l’Angleterre et le pays de Galles sera retransmis en clair, avec ITV 1 diffusant le match en direct de Twickenham à partir de 16 h.

Si vous souhaitez regarder le match en ligne (en direct ou en rattrapage), vous pouvez accéder à la couverture d’ITV 1 via l’application mobile ITV Hub. Sinon, dirigez-vous simplement vers un service de télévision en streaming en ligne tel que TVPlayer.com, qui a toutes les chaînes de télévision gratuites du Royaume-Uni (y compris ITV) en un seul endroit. Ainsi, vous pouvez profiter gratuitement du match sur un téléviseur, un ordinateur, une tablette et un smartphone si vous êtes au Royaume-Uni.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre le Pays de Galles en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder cet affrontement des Six Nations Down Under, vous devrez être abonné à beIN Sports car le réseau détient les droits de diffusion en direct exclusifs du tournoi pour l’Australie.

Aujourd’hui, vous devrez être prêt à vous connecter à 3 h 45 (AEDT).

Diffusion en direct Angleterre vs Pays de Galles en direct au Canada

Les amateurs de rugby canadiens pourront regarder le match de samedi sur le service de streaming DAZN, le coup d’envoi étant fixé à 11 h 45 HE, 8 h 45 PT samedi matin. Pour les nouveaux utilisateurs du service, vous pouvez regarder le jeu gratuitement car DAZN offre une option de remboursement de 30 jours. Vous devrez vous inscrire au service, mais si vous ne l’aimez pas, vous pouvez récupérer votre argent dans le mois suivant votre inscription.

DAZN

Pour regarder l’Angleterre affronter le Pays de Galles ce samedi, vous aurez besoin d’un abonnement DAZN si vous prévoyez de vous connecter depuis le Canada. Inscrivez-vous maintenant pour ne rien manquer de l’action.

