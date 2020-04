Animal Crossing: les villageois de New Horizons portent d’adorables tenues de lapin

Source: iMore

Quand je me suis levé ce matin, j’étais excité de voir comment mes villageois d’Animal Crossing s’habilleraient pour Bunny Day. Je suis heureux de dire que je n’ai pas été déçu. En sortant de ma maison, j’ai rapidement découvert que mes villageois portaient chacun une version différente des tenues d’oeufs Bunny Day. Mais ce qui le rend encore meilleur, c’est qu’ils effectuaient leurs activités habituelles tout en portant cette tenue festive. Voici des photos de certains des villageois les plus mignons de leur meilleur jour de lapin.

Saupoudrer

Je devais juste commencer avec Sprinkle car elle est ma villageoise préférée. J’adore qu’elle ait choisi de porter la tenue Water-egg car elle se fond avec sa coloration bleue. Regardez comme elle est adorable!

Flore

Flora était à la recherche d’insectes lorsque j’ai pris cette magnifique photo d’elle. J’adore qu’elle fasse ses activités régulières même si elle est habillée comme un œuf géant.

Boomer

J’ai trouvé Boomer en train de soulever des poids sur la place des services aux résidents. Son sérieux visage concentré était d’autant plus adorable qu’il avait une coquille d’oeuf sur son casque d’aviateur.

Sterling et Benoît

Ces deux oiseaux discutaient d’une tempête lorsque cette photo a été prise. J’adore que Sterling porte son chapeau de coquille d’oeuf sur le dessus de son casque. Je ne sais toujours pas si cela fait partie de son corps ou s’il porte réellement un casque médiéval.

Axel

C’est l’une de mes photos préférées d’Axel car je l’ai prise alors qu’il était sur le point de savourer un beignet. Il est l’un de mes villageois et en tant que tel, il parle toujours de bien manger et de faire de l’exercice. Je suppose que même lui arrive à se livrer à Bunny Day.

Merengue

Merengue avait des endroits où aller et des choses à voir. En tant que telle, elle resterait à peine immobile. C’était la meilleure photo que je pouvais obtenir d’elle dans son adorable tenue de jour de lapin. On dirait qu’elle se repose à l’ombre tout en envisageant une collation de distributeur automatique.

Sherb

Je suppose que cette chèvre bleue n’a pas été satisfaite lors du tournoi de pêche d’hier. Quand je l’ai trouvé, il pêchait sur la rivière dans ses jolis vêtements d’oeufs Bunny Day.

Barold

Je ne vais pas mentir. Je pense que Barold est un fluage. Je veux dire, sa maison est parée de caméras de surveillance et de moniteurs, donc il y a des raisons pour ce que je ressens. Mais cette photo l’a attrapé juste au bon moment pour qu’il soit mignon dans sa tenue d’oeuf Bunny Day.

Ken

Bien qu’il ait l’air grincheux, Ken est secrètement doux et super conscient de la mode. Il porte toujours des vêtements qui correspondent à la palette de couleurs de ses plumes bleu-violet. Je dois admettre que cette tenue aux œufs d’eau lui va bien.

Biscuit

Cette adorable chiot a l’air de se rendre au centre commercial pour une virée shopping. J’adore le fait qu’elle tienne son petit sac rose tout en exhibant ses vêtements festifs aux œufs de feuilles.

Zucker

Cette douce pieuvre s’occupait de quelques fleurs quand je suis tombé sur lui et j’ai pris cette photo. Il a l’air excellent dans cette douce tenue de Bunny Day.

Un lapin est habillé pour impressionner

J’adore absolument que mes villageois s’habillent pour différents événements et vacances. Cela me rend d’autant plus excité de sauter dans mon jeu New Horizons juste pour que je puisse voir leurs tenues adorables. Il est vraiment difficile de décider lequel d’entre eux retire le mieux ces costumes d’oeufs Bunny Day. Ce sont tous des gagnants à mes yeux. Bon dimanche de Pâques à tous!

