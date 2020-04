Animal Crossing: les villageois de New Horizons portent les tenues les plus mignonnes pendant le tournoi de pêche

Quand je me suis levé ce matin, j’étais déjà excité d’attraper un tas de poissons pendant le tournoi de pêche dans Animal Crossing: New Horizons. Mais j’ai été ravi de constater que tous mes villageois s’étaient habillés de leur meilleure tenue de pêche spécialement pour l’événement. Cela m’a inspiré à courir autour de mon île et à prendre des photos avec chacun d’eux. Voici quelques photos de chacun de mes villageois portant leur meilleure tenue de pêche.

Saupoudrer

Sprinkle a l’air mignonne quoi qu’elle fasse, mais elle a l’air particulièrement adorable dans ces vêtements. J’ai inclus deux photos, car elle est ma préférée. Chut. . . ne le dites pas aux autres.

Sterling

Je ne sais toujours pas si le casque de Sterling fait partie de son corps ou non. Quoi qu’il en soit, je pense que c’est hilarant qu’il porte une casquette de baseball par-dessus.

Axel

Axel est un Jock et il a donc choisi de porter une casquette de baseball et une veste de sport pour le Fishing Tourney. Regardez ce visage adorable. Il sait qu’il a l’air bien.

Merengue

Je ne saurais trop insister sur combien j’aime le chapeau de Merengue. Ce qui le rend si mignon, c’est qu’il est si petit par rapport au reste de sa tête. Elle arbore également une veste de sport rouge qui complète sa rose générale et son nez de fraise.

Sherb

Sherb est un peu un ermite, donc je n’ai pas été trop surpris quand je l’ai trouvé en train de pêcher seul dans les montagnes. Son chapeau bleu et sa veste de sport sont parfaits pour une sortie de printemps.

Moucheron

Midge ressemble à un pêcheur super sérieux avec sa veste de sport noire et son chapeau beige. Je parie que c’est l’une des personnes que vous devez surveiller lorsque vous participez à ces compétitions de pêche.

Ken

Ken a l’air éternellement grincheux avec ses yeux en colère permanents, mais il est vraiment juste un gros doux. J’adore qu’il ait choisi un chapeau violet et une veste de sport bleue pour correspondre à ses plumes violettes bleues.

Chester

Ce petit panda est l’un de mes villageois paresseux, j’ai donc été un peu surpris de le trouver en dehors de la pêche. Il a fière allure dans sa casquette bleue et sa veste verte.

Attendez juste un événement de vacances

Voir tous mes villageois habillés de ces vêtements de pêche adorables a fait de ce tournoi de pêche un événement très heureux pour moi. Maintenant que je sais que mes villageois se déguisent pour différentes occurrences, j’ai hâte de voir comment ils s’habillent pour le Bunny Day d’avril, le Harvest Festival de novembre et le Toy Day de décembre. Tout ce que je sais, c’est que je vais probablement avoir une surcharge de gentillesse à chaque fois.