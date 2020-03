Animal Crossing: New Horizons – À qui s’adresse ce jeu?

Beaucoup de gens qui ne connaissent pas la série Animal Crossing y ont été un peu plus exposés grâce aux nombreux mèmes représentant un petit chien jaune nommé Isabelle et le gars de Doom. Je ne suis pas tout à fait sûr si cela est dû à ces mèmes hilarants, mais il me semble que le battage médiatique pour le prochain jeu Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch est beaucoup plus élevé que pour les précédents titres AC et a attiré un beaucoup de nouveaux yeux, dont le mien.

Au fil des ans, j’ai eu plusieurs amis qui m’ont dit à quel point ils aiment AC, mais chaque fois que j’ai vu un gameplay, cela m’a semblé être une façon complètement ennuyeuse de passer mon temps. Vous voyez, je suis beaucoup plus motivé par la concurrence et l’intrigue en ce qui concerne les jeux vidéo, et AC ne fournit pas beaucoup de ces choses. Cependant, la réaction d’Internet à New Horizons m’a donné une pause et m’a donné envie de revoir la série. Parce que si tant de gens l’ont aimé, peut-être que je manquais quelque chose.

Après avoir passé plusieurs heures à jouer à des jeux AC précédents, la série a vraiment grandi sur moi. Cependant, je serai le premier à dire que le prochain jeu Switch ne va certainement pas intéresser tout le monde malgré ce que certains fans dévoués vous diront. Voici donc une ventilation d’AC de quelqu’un qui a récemment été exposé à la série pour la première fois, ainsi que mon opinion sur le type de joueurs qui l’appréciera réellement.

La prémisse centrale de chaque jeu AC est que votre personnage arrive dans une nouvelle ville ou ville et tente de construire une nouvelle maison et de développer des amitiés avec vos villageois animaux. Vous obtenez un prêt de Tom Nook, un tanooki (ou raton laveur) avec des liasses d’argent. Vous lui serez redevable pendant la majeure partie du jeu alors que vous travaillez pour rembourser votre maison et améliorer votre situation de vie.

En ce qui concerne le gameplay au jour le jour, vous effectuez essentiellement de nombreuses tâches quotidiennes que vous ne voudriez pas faire dans la vraie vie, mais d’une manière ou d’une autre, cela devient satisfaisant dans le jeu. Par exemple, vous pouvez courir dans votre village en arrachant toutes les mauvaises herbes, parler à chaque villageois pour tenter de retourner un objet perdu, remodeler votre maison, planter des fleurs, aller pêcher, planifier de nouvelles installations villageoises, vous faufiler sur des insectes, décorer votre à la maison, réorganisez vos meubles et vendez tout ce que vous pouvez mettre la main sale dans le magasin de produits d’occasion local.

Cela m’a semblé tellement ennuyeux lorsque j’ai commencé à jouer à New Leaf sur ma 3DS que j’ai initialement désactivé le jeu peu de temps après l’avoir démarré, sans jamais l’intention de jouer à nouveau. Cependant, quelques jours plus tard, j’ai décidé de me forcer à continuer, et une chose étrange s’est produite – je me suis retrouvé à profiter de cette vie de village simple.

À qui s’adresse Animal Crossing: New Horizons?

Après réflexion, j’ai trouvé plusieurs raisons pour lesquelles les nouveaux venus sur Animal Crossing aimeront New Horizons. Si l’un de ces points vous décrit, vous voudrez peut-être vérifier le jeu lors de sa sortie le 20 mars 2020.

Qui appréciera Animal Crossing: New Horizons?

La génération Y qui n’a pas les moyens d’acheter une maison dans la vraie vie: Je dis ça avec ma langue fermement enfoncée dans ma joue, mais c’est vrai. Si vous avez rêvé de posséder votre propre logement, mais comme beaucoup d’entre nous, ne le voyez pas comme une possibilité financière, alors New Horizons peut vous permettre de construire la maison de vos rêves.

Quiconque veut un ami: Que vous soyez un introverti comme moi qui a du mal à se faire des amis ou que vous soyez tout simplement seul en ce moment, vos amis AC sont toujours là pour vous. Ils célèbrent votre anniversaire, vous disent bonjour en passant, applaudissent s’ils vous voient enrouler du poisson et, en général, sont simplement heureux de vous voir.

Joueurs qui aiment les simulateurs de vie et qui jouent à la maison: Si vous êtes intéressé par des jeux comme Stardew Valley ou Harvest Moon, vous avez une probabilité beaucoup plus élevée d’apprécier Animal Crossing. Si vous n’avez jamais joué à un simulateur de vie, c’est un peu comme jouer à la maison avec vos jouets quand vous étiez enfant. Seulement maintenant, la plupart des jouets prennent leurs propres décisions et ont leurs propres personnalités que vous ne contrôlez pas, ce qui ajoute un élément d’incertitude et de surprise au gameplay.

Les gens qui aiment jouer à des jeux avec des amis: Le multijoueur en ligne de New Horizons permet à toute personne abonnée à Nintendo Switch Online de visiter l’île de ses amis. Si vous vous marquez comme les meilleurs amis, vous pouvez rassembler du matériel et participer ensemble à diverses activités.

Source: Nintendo

Ceux qui aiment pêcher dans les jeux vidéo: Tu sais qui tu es. AC fournit des captures différentes selon la période de l’année. Vous verrez une forme dans l’eau et pourrez jeter votre hameçon dans l’océan, incertain de ce que vous allez lancer. Les tournois de pêche saisonniers permettent même aux joueurs de rivaliser pour les poissons les plus gros et les plus rares pêchés. Si, d’une manière ou d’une autre, vous en avez assez des poissons, vous pouvez toujours chasser les vampires effrayants et participer à des compétitions de capture d’insectes.

Les gens qui aiment regarder des émissions lorsqu’ils jouent à des jeux vidéo: L’une des belles choses à propos d’AC est que vous n’avez pas à faire attention au jeu à tout moment. Vous pouvez donc regarder vos émissions préférées tout en rassemblant des matériaux ou en créant cette maison parfaite dans AC.

Les joueurs qui aiment piller: Maintenant, vous ne trouverez pas d’armes ou de munitions en courant autour de votre île New Horizons (ce serait VRAIMENT changer le jeu), mais vous trouverez des biens rares, des pièces de monnaie, des insectes, du poisson, de la végétation, et plus encore que vous pouvez collecter puis encaisser pour Bells (la monnaie du jeu d’AC). Certaines de ces choses peuvent même être utilisées comme matériaux pour fabriquer des outils et autres.

Des gens accablés par des jeux compliqués: J’ai essayé de convaincre une colocataire de jouer à Zelda. Nous aimions beaucoup les mêmes choses, et j’étais sûr qu’elle serait accro à la série. Cependant, au moment où un Deku Baba est tombé du plafond, elle a jeté mon contrôleur à travers la pièce avec terreur et a déclaré que le jeu était trop stressant. Si cela vous décrit, le gameplay décontracté de New Horizons pourrait être plus en ligne pour vous.

Quiconque aime les choses “chaudes et floues” ou mignonnes: AC est sans doute le jeu le plus sain du marché. Vos habitants de l’île sont tous des animaux adorables, et vous passerez votre temps à essayer de garder tout le monde heureux tout en décorant votre maison et votre personnage principal avec des décorations et des accessoires mignons.

Source: Nintendo

Ceux qui aiment se sentir comme des Bellionaires: Il est ridiculement facile de gagner des Bells (argent) dans les jeux AC. Vous pillez simplement autant que vous le pouvez, puis vous jetez toutes les ordures dans vos poches au magasin local. Vous serez surpris de voir combien vous pouvez obtenir pour certains bogues ou matériaux rares. De plus, ce jeu est comme une mini-leçon sur le capitalisme. Les prix de certains articles changent d’un jour à l’autre, vous pourriez donc gagner plus pour la vente de navets un jour, mais beaucoup moins le lendemain. Savoir quand vendre et quand conserver son inventaire fait partie du plaisir.

Les gens qui aiment faire des liens émotionnels dans les jeux vidéo: Bien que les jeux Animal Crossing soient extrêmement simples, les connexions que les joueurs créent avec les jeux peuvent être très complexes et même émotionnelles, comme l’explique l’utilisateur de Reddit, simplebeianton:

“Animal Crossing n’est pas seulement un jeu. C’est une manifestation de votre vie idéale et de vous-même … C’est votre anniversaire, personne au travail ne se souvient, mais ils le font. Les villageois, vos amis se souviennent. Ils vous organisent une fête et donnent vos cadeaux … Vous avez maintenant un meilleur ami. Ce villageois que vous voyez et parlez à tous les jours qui ne manque jamais de vous faire sourire. Vous rénovez votre maison. Vous avez hâte de leur montrer la prochaine fois que votre ami vient … Votre meilleur ami déménage. Il n’y a rien que vous puissiez dire ou faire, ça arrive juste … Vous perdez votre motivation. Vous arrêtez de jouer aussi souvent … Les années passent vite. Vous oubliez. Il y a d’autres jeux à jouer Il y a eu une nouvelle annonce du jeu Animal Crossing … Depuis combien de temps avez-vous pensé à votre ville? Vous vous demandez ce qui a changé, où tout le monde est maintenant, mais l’anxiété et la culpabilité paralysantes vous empêchent de de retour … Et s’ils ont tous déménagé et qu’il n’y a personne pour se souvenir de vous? Il vaudrait peut-être mieux recommencer. réorganiser le nouveau jeu. Bienvenue à Animal Crossing.

C’est vraiment long, mais vous devriez vraiment prendre le temps de lire le post complet de simplebeianton. Ça vaut vraiment le coup.

Qui n’aimera pas Animal Crossing: New Horizons?

Comme je l’ai déjà dit, New Horizons ne conviendra pas à tout le monde. Si l’un des points suivants vous décrit, vous voudrez peut-être éviter ce jeu.

Quiconque recherche un gameplay rapide: Un peu comme les jeux mobiles, AC ne permet parfois pas à votre jeu de progresser tant qu’un certain laps de temps ne s’est pas écoulé. Par exemple, s’il arrive tard le soir et que les magasins sont fermés mais que vos poches sont remplies de marchandises que vous souhaitez vendre, vous devrez attendre le lendemain matin lorsque les magasins ouvriront pour faire des cloches.

Les gens qui n’aiment pas la répétition: AC, c’est faire les mêmes choses encore et encore, un peu comme dans la vraie vie. Vous allez rassembler, pêcher, construire, vendre et répéter dès le premier jour. Bien qu’il y ait des activités saisonnières et des personnages spéciaux qui apparaissent au hasard sur l’île, la plupart de votre quotidien sera le même.

Joueurs uniquement motivés par l’intrigue: Il n’y a vraiment pas d’intrigue dans la plupart des jeux AC. Vous devez fournir votre propre divertissement en allant sur votre île et en décidant ce que vous voulez faire pour cette journée. Certes, je suis généralement un joueur très orienté vers l’histoire, mais d’une manière ou d’une autre je n’ai pas fait attention au manque d’intrigue dans ces jeux. Je pense que si vous préparez votre esprit à ne pas vous attendre à un complot avant de jouer à New Horizons, vous aimerez peut-être le jeu.

Ceux qui préfèrent un gameplay difficile: C’est vraiment l’un des jeux les plus relaxants du marché. En plus d’être poursuivi par les abeilles, les scorpions et les araignées mortelles, il n’y a pas vraiment d’ennemis ou de moments de réponse rapide qui nécessitent des compétences de jeu intenses. Si vous prenez beaucoup de plaisir à prendre des décisions en une fraction de seconde et à allumer un sou, vous pourriez trouver le gameplay dans New Horizons assez ennuyeux.

Bien, qu’en pensez-vous?

Pensez-vous que vous achèterez New Horizons sur Nintendo Switch? Qu’est-ce qui vous a décidé de l’acheter ou qu’est-ce qui vous a décidé de ne pas l’acheter? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.

