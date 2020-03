Animal Crossing: New Horizons – Ajoutez du piquant à votre personnage avec ces tenues Zelda conçues par des fans

Je joue à Animal Crossing: New Horizons depuis quelques jours maintenant et j’adore ça. C’est un jeu si joyeux et sans souci qui me détend et m’aide à oublier le stress dans ma vie. Une autre chose que j’aime dans la série Animal Crossing est à quel point la base de fans est saine et créative. Par exemple, certaines personnes géniales ont profité de la fonction de conception personnalisée pour créer des vêtements sur le thème de la série The Legend of Zelda. Voici un tas de tenues sur le thème de Zelda ainsi que des instructions sur la façon de les intégrer à Animal Crossing: New Horizons.

Tenues de fan-made Zelda

Si vous êtes un fan fou de Zelda comme moi, vous devez vraiment jeter un œil à ces designs! Vous trouverez tout, de la tunique verte de Link de Wind Waker, à la robe de la princesse Zelda dans Ocarina of Time, à la tenue de Lady Urbosa de Breath of the Wild. La meilleure partie est que chacune de ces tenues fabriquées par des fans est livrée avec un code QR, vous pouvez donc facilement apporter ces superbes vêtements Zelda à votre jeu. Merci @mallorymphoto sur Twitter d’avoir arrondi tout cela!

#ACNH THREAD

en affichant toutes les tenues #LegendofZelda, j’ai pu trouver les codes QR ici 💙 pic.twitter.com/oxKedWW3DR

– 🌿🍄🌱𝗆𝖺𝗅𝗅𝗈🌱🍄🌿 (@mallorymphoto) 21 mars 2020

Je suis super content de courir autour de mon île avec la tenue emblématique de Link de Twilight Princess ou peut-être même sa nouvelle tunique bleue de Breath of the Wild. Ou, ooh ooh! Les vêtements de Link de Wind Waker que ce soit sa tunique verte ou sa chemise de homard bleue. C’est super approprié étant donné que ce jeu concerne les îles et l’océan.

Alors, comment puis-je scanner les codes QR?

Pour scanner ces codes QR, vous aurez besoin de trois choses: 1.) A Compte Nintendo Switch Online, qui permet des activités multijoueurs sur les jeux Switch. 2.) Le NookLink fait partie de l’application Nintendo Switch Online pour votre smartphone. 3.) Vous devrez avoir conceptions personnalisées Pro débloquées dans Animal Crossing: New Horizons en l’achetant avec Nook Miles au kiosque des Services aux résidents.

Comment apporter des tenues personnalisées à Animal Crossing: New Horizons

Téléchargez l’application Nintendo Switch Online à votre appareil iOS ou Android.

Lors du téléchargement de l’application, vous devrez l’associer à votre compte Nintendo et à votre jeu Animal Crossing. Ouvrez l’appli sur votre téléphone.

Appuyez sur le Image Animal Crossing qui apparaît.

Ensuite, tournez-vous vers votre Nintendo Switch. Aller vers Animal Crossing: écran d’ouverture de New Horizon.

Appuie sur le bouton sur le côté gauche de votre Joy-Cons ou de votre manette pour accéder aux paramètres.

Tom Nook apparaîtra pour vous guider dans la configuration de NookLink. Sélectionner Paramètres NookLink.

Sélectionnez ensuite Suivant s’il-vous-plaît. Il connectera votre jeu avec l’application pour téléphone.

Vous devrez redémarrez l’application Nintendo Switch Online sur votre téléphone. Une fois cela fait, ouvrez-le à nouveau.

Sélectionnez le Image Animal Crossing encore.

Sélectionnez maintenant le Conceptions icône.

Sélectionner Scannez un code QR.

Maintenant scanner les quatre codes QR affiché pour une tenue.

Le motif de vêtements apparaîtra. Sélectionner sauvegarder. Notez que vous ne pouvez pas scanner plusieurs codes. Vous devrez les intégrer à New Horizons un par un.

Revenez à la Nintendo Switch

Pour habiller votre personnage avec cette tenue Zelda, entrez dans votre jeu New Horizons. Appuyez sur ZL pour afficher NookPhone.

Sélectionnez le Application de conceptions personnalisées.

appuyez sur la bouton + sur le côté droit de votre Joy-Cons ou contrôleur.

Sélectionner Télécharger.

La conception personnalisée Pro que vous avez numérisée sur votre téléphone apparaîtra. Sélectionner D’accord.

Vous devez maintenant choisissez un emplacement ouvert pour que le nouveau thème Zelda réside.

Ensuite, sélectionnez Réécrit dessus.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionnez les vêtements Zelda et votre personnage le portera. Neat, hein!?

Traversée d’Hyrule

Vous savez maintenant comment intégrer ces superbes designs dans votre jeu New Horizons. Profitez de courir autour de votre île déguisé en Link, Zelda, Midna ou l’un des nombreux personnages de The Legend of Zelda. Jusqu’à la prochaine fois, j’espère que vous trouverez des objets rares, que vous emporterez des bogues impressionnants ou que vous attraperez des poissons uniques!