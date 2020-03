Animal Crossing: New Horizons – Combien de villageois y a-t-il et combien puis-je avoir sur mon île?

Source: Nintendo

Meilleure réponse: Il y a 402 villageois recrutables dans Animal Crossing: New Horizons. Cependant, votre île ne peut accueillir que 10 villageois à la fois. En plus de cela, certains d’entre eux ont des personnalités conflictuelles et ne s’entendent pas bien ensemble.

Les villageois

Combien de villageois sont dans Animal Crossing: New Horizons?

En mars 2020, Nintendo avait créé 402 villageois recrutables pour Animal Crossing: New Horizons. Cela n’inclut pas les villageois spéciaux comme Tom Nook, Kicks, Mable ou Saharah. Il est possible que davantage de villageois soient créés pour le jeu au fil du temps. À l’heure actuelle, ces 402 voisins potentiels sont constitués de 35 espèces animales différentes et de huit types de personnalité différents.

Combien de villageois puis-je avoir sur mon île?

Bien qu’il y ait 402 recrues possibles dans Animal Crossing: New Horizons, votre île n’est que suffisamment grande pour accueillir 10 personnes ou moins. En tant que tel, vous voudrez peut-être faire attention lorsque vous invitez des personnages spécifiques sur votre île. Il est également important de garder à l’esprit que chaque villageois a un type de personnalité différent, qui pourrait ne pas bien s’entendre avec certains villageois.

Types de personnalité des villageois

Une partie de la construction de l’escapade parfaite sur l’île consiste à s’assurer que vos villageois s’entendent bien – ou du moins assez bien. Chaque villageois a un type de personnalité distinct qui se heurte ou engrène avec d’autres villageois. Vous constaterez qu’il existe quatre types de personnalité masculine ainsi que quatre types de personnalité féminine.

Personnalités masculines

Grincheux – Ils ont tendance à mieux s’entendre avec les autres villageois Cranky, ne s’entendent pas aussi bien avec les villageois Uchi ou Peppy, et ont tendance à détester les personnages Snooty et Smug. Ces villageois peuvent être abrasifs au début, alors faites simplement des courses pour eux, parlez-leur et écrivez-leur des lettres pour les ramollir.

Jock – Ces villageois se concentrent beaucoup sur les entraînements et bien manger, ce qui peut être un peu trop pour les autres villageois. Ils ne s’entendent pas aussi bien avec les villageois Lazy, Snooty ou Cranky. Cependant, ils réussissent bien avec les villageois de Peppy, Uchi et Smug.

Paresseux – Leurs intérêts incluent la nourriture et s’asseoir. Ils ont tendance à être les plus faciles à se lier d’amitié et à mieux s’entendre avec les autres villageois paresseux, grincheux et poivrés. Cependant, ils ont tendance à être détestés par les personnages Snooty et Jock. Ils pourraient être contrariés par les villageois normaux, mais ces arguments mijotent très rapidement.

Suffisant – Les villageois Smug sont très vantards et ont tendance à bien s’entendre avec les autres villageois Smug. Vous constaterez également que les personnages Peppy et Lazy ont tendance à aimer les personnages Smug, bien que les personnages Smug ne soient pas aussi appréciés des villageois Cranky ou Uchi.

Personnalités féminines

Ordinaire – Ils ont tendance à être très gentils et ont des opinions neutres sur la plupart des choses. Ils s’entendent mieux avec les villageois de Peppy mais font aussi bien avec les personnalités grincheuses ou snooty. Ils pourraient être contrariés par les villageois paresseux, surtout si le villageois paresseux leur demande de cuisiner.

Énergique – Ce sont des créatures énergiques qui ont tendance à être amicales mais peuvent être un peu dominatrices. Les villageois Snooty et Cranky répandent souvent des rumeurs sur les villageois Peppy, ce qui fera réagir le villageois Peppy en nature. Ils s’entendent mieux avec les personnages Uchi, Smug, Normal, Lazy et Jock.

Prétentieux – Ils ont tendance à être quelque peu arrogants et à la mode. En tant que tels, ils s’entendent mieux avec les personnages Snooty et Smug. Les villageois grincheux n’approuvent pas les modes de vie Snooty, les personnages paresseux ne comprennent pas très bien leur mode de vie et les personnages Jock peuvent critiquer leur manque de forme physique. Les villageois Peppy et Normal peuvent admirer ceux Snooty, mais ils peuvent facilement s’en offusquer également.

Uchi – “Uchi” signifie “Big Sister” en japonais et décrit une personnalité brutale qui peut être condescendante envers les autres. Malgré cela, ils s’entendent bien avec la plupart des villageois, en particulier les personnalités Peppy et Normal. Ils admirent les villageois Smug et Snooty, mais ont tendance à se heurter vraiment mal aux villageois Cranky.

Tous les villageois que vous pouvez recruter dans Animal Crossing: New Horizons

Les villageois

