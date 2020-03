Animal Crossing: New Horizons – Comment améliorer les services aux résidents et débloquer la construction

Source: Nintendo

Créer la petite île parfaite est ce que propose Animal Crossing: New Horizons. Dès le début du jeu, vous pouvez choisir où vos villageois installent leurs maisons et où les bâtiments ou maisons supplémentaires sont installés. Cependant, vous ne contrôlez pas complètement la construction de l’île jusqu’à ce que les services résidents passent d’une tente à une bâtiment. Si vous souhaitez déplacer des bâtiments, créer des pentes pour atteindre ces falaises ou construire des ponts, voici comment obtenir de Tom Nook qu’il améliore les services aux résidents.

Comment mettre à niveau les services des résidents vers un bâtiment

Pour que Nook déplace les services des résidents d’une tente vers un bâtiment approprié, vous devez avoir cinq villageois sur votre île. Cela va prendre quelques jours et il y a beaucoup d’étapes nécessaires pour y arriver. Mais ne t’inquiète pas. Nous vous guiderons à travers.

Payez votre forfait escapade sur une île déserte

Transformez votre tente en maison

Invitez trois nouveaux villageois sur votre île

Obtenez Tom Nook pour construire Nook’s Cranny

Placez un pont sur votre île

Désigner un terrain pour trois nouveaux villageois

Attendez que les trois villageois emménagent

Attendez que le bâtiment des services aux résidents soit construit

1. Remboursez votre forfait escapade sur une île déserte

Source: iMore

En arrivant sur l’île déserte, vous devez à Tom Nook 5000 Nook Miles pour vous avoir amené ici et vous avoir installé une tente. Heureusement, vous pouvez gagner tout ce dont vous avez besoin très rapidement.

Courez autour de votre île en essayant de nouvelles choses. Attrapez un poisson, secouez des arbres, écrivez sur le tableau d’affichage et faites des activités similaires pour gagner des Nook Miles. Lorsque vous avez enfin le montant dont vous avez besoin, dirigez-vous vers Nook in Resident Services et payez le forfait escapade. Notez que le prêt doit être remboursé en totalité et ne peut être remboursé en plusieurs fois.

2. Passer d’une tente à une maison

Source: iMore

Après avoir payé votre forfait escapade, vous aurez immédiatement la possibilité de faire une demande pour une maison réelle. Parlez à Tom Nook des Services aux résidents pour lancer le processus. Vous devrez attendre le lendemain pour que la maison apparaisse réellement sur votre île. De plus, vous devez rembourser le prêt immobilier avec Bells, pas avec Nook Miles. En plus de cela, vous ne pouvez pas commencer à rembourser le prêt de votre maison avant le lendemain.

3. Invitez trois nouveaux villageois sur votre île

Source: iMore

Trouver de nouveaux villageois est assez facile tant que vous avez les Nook Miles nécessaires pour un billet d’avion. Achetez le billet Nook Miles pour 2 000 Nook Miles au Nook Stop in Resident Services. Ensuite, descendez à l’aéroport et dites au dodo derrière le bureau (non, je ne suis pas désobligeant) que vous voulez voler vers une autre île.

Vous pourriez rencontrer un PNJ animal aléatoire pendant votre voyage. Parlez-leur et invitez-les à vivre sur votre île. Vous devrez effectuer au moins trois voyages différents et inviter chaque animal séparément.

4. Obtenez Nook’s Cranny sur votre île

Source: iMore

Le lendemain, marchez jusqu’à Timmy dans les services aux résidents. Il vous dira qu’il veut construire une boutique, mais qu’il a besoin de votre aide pour le faire. Rassemblez les éléments suivants et rapportez-le-lui:

30 Bois

30 Feuillus

30 Résineux

30 pépites de fer

Vous aurez besoin d’une hache pour récolter les trois types de bois des arbres. En ce qui concerne les pépites de fer, vous pouvez utiliser une pelle ou une hache sur des rochers pour les récolter. Si votre île est déjà prise en charge pour la journée, vous voudrez peut-être acheter un billet Nook Miles au kiosque des services aux résidents, puis utiliser l’aéroport pour vous rendre sur une île au hasard. J’espère que vous devriez être en mesure de trouver toutes les ressources dont vous avez besoin de cette façon.

Après avoir remis tout le matériel nécessaire à Timmy, tout ce que vous avez à faire est d’attendre un autre jour et vous constaterez que Nook’s Cranny apparaît sur votre île le lendemain matin.

5. Placer un pont sur l’île

Source: iMore

Une fois que Nook’s Cranny apparaît, rendez-vous aux services aux résidents et parlez à nouveau avec Tom Nook. Il recevra un appel d’un villageois qui souhaite emménager. Afin de faciliter les choses pour tous les résidents supplémentaires, il vous demandera de fabriquer et de placer un pont quelque part sur l’île.

Choisissez un bon emplacement pour votre pont. Il apparaîtra dans le jeu le lendemain. Remarque: Assurez-vous de placer ce pont dans un endroit utile car vous ne pourrez pas créer de ponts supplémentaires pendant un certain temps.

6. Jeter des terres pour trois nouveaux villageois

Source: iMore

Revenez maintenant à Tom et faites-lui savoir que le pont a été placé. Il vous donnera trois parcelles de logement et vous demandera de choisir l’emplacement des logements de vos trois nouveaux villageois. Mais attendez, il y a plus. Au lieu de simplement placer les parcelles, Tom Nook exigera également que vous fournissiez à chaque maison trois éléments intérieurs et trois éléments extérieurs.

Vous devrez lire le plackard sur le côté gauche de chaque parcelle pour savoir exactement ce dont chaque maison a besoin. Courez vers un établi et fabriquez tous les objets nécessaires à ces futures maisons. Vous pouvez laisser les éléments extérieurs devant l’intrigue, mais vous devrez interagir avec la boîte et placer les trois éléments intérieurs à l’intérieur.

7. Attendez que les trois villageois emménagent

Source: iMore

Une fois que les trois parcelles de logement ont été placées et que le mobilier / la décoration appropriés ont été fournis, vous devez jouer au jeu d’attente. Un seul villageois emménagera par jour, vous devrez donc laisser passer trois jours du monde réel.

Le matin où le troisième et dernier villageois emménagera, Nook fera une annonce vous informant qu’il a l’intention de faire passer les services aux résidents d’une tente à un véritable bâtiment. Cependant, il va avoir besoin d’une journée complète pour le construire. Cela signifie que le lendemain, vous ne pourrez accéder à aucune des fonctionnalités des services aux résidents, y compris le kiosque Nook Stop, le Workbench ou le bac de recyclage.

Attendez que le bâtiment des services aux résidents apparaisse

Source: Nintendo

Le lendemain, Nook fera une annonce indiquant que le nouveau bâtiment a été construit. Courez jusqu’à l’emplacement où se trouvait la tente des services aux résidents. Vous trouverez un nouveau bâtiment brillant à sa place. Entrez et vous verrez Tom Nook ainsi qu’Isabelle travailler derrière le comptoir.

En discutant avec Tom, vous pourrez placer des ponts supplémentaires, créer des pentes pour atteindre plus facilement les falaises et même déplacer la plupart des bâtiments vers de nouveaux emplacements. Cependant, cela vous coûtera toujours Bells ou des ressources pour que ces choses se produisent.

Si vous le construisez, ils viendront

Vous savez maintenant comment améliorer les services aux résidents d’une tente à un bâtiment. Cela vous permet de déverrouiller la construction, d’amener Isabelle sur l’île et d’apporter des modifications supplémentaires à la disposition de l’île. Bonne chance pour une escapade parfaite. Cela va prendre une poche pleine de rêves, un poing plein de Bells et un téléphone rempli de Nook Miles.

