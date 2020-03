Animal Crossing: New Horizons – Comment attraper en toute sécurité des tarentules, des guêpes et des scorpions

Source: iMore

L’une des plus grandes choses que vous devez surveiller pendant un certain temps en jouant à Animal Crossing: New Horizons, ce sont toutes les vampires effrayantes qui errent sur votre île. Heureusement, la plupart des insectes que vous rencontrez ne vous posent pas de problème, mais certains d’entre eux peuvent vous blesser ou au moins vous faire peur. Je ne crie pas. Tu cries. Le fait est que si vous attrapez un de ces bogues, vous pouvez le vendre pour une somme d’argent décente.

Voici quelques conseils pour trouver et attraper en toute sécurité des tarentules, des guêpes et des scorpions dans Animal Crossing: New Horizons.

Comment attraper les insectes effrayants dans Animal Crossing

Attraper des tarentules

Les tarentules sont des créatures très agressives car elles ont tendance à courir après vous. Ils ne vous font pas de mal, mais ils m’ont définitivement fait crier plusieurs fois. Si une tarentule commence à vous poursuivre, vous voudrez courir. Essayez de franchir une rivière ou de courir dans une maison pour vous en éloigner.

Cependant, si vous voyez une tarentule avant qu’elle ne vous poursuive, procédez comme suit:

Équipez votre net.

Approchez lentement la tarentule en en maintenant le bouton A enfoncé tandis que toutes ses jambes sont au sol.

Immédiatement arrêtez s’il monte sur ses pattes arrières.

Quand il remet toutes les jambes sur le sol, continuer à s’approcher lentement en maintenant enfoncée A.

Répéter jusqu’à ce que vous vous rapprochiez suffisamment.

Quand il est à portée de main, appuyez rapidement sur le bouton A pour balancer votre filet.

Quand les tarentules apparaissent-elles?

Pour ceux qui jouent à Animal Crossing: New Horizons in the Northern Hemisphere, les tarentules apparaissent de novembre à avril entre 19 h et 4 h.

En courant autour de votre île pendant ces heures, vous voudrez avoir un filet à portée de main. Personnellement, je préfère toujours porter un filet entre mes mains si je n’utilise rien d’autre; de cette façon, je serai plus susceptible d’attraper une tarentule si elle me prend au dépourvu. Sinon, je pourrais me réveiller à ma tente. Faites juste attention à les éviter à tout prix s’ils chargent.

Attraper les guêpes

Courir et secouer les arbres peut vous aider à trouver des cloches, des objets ou des branches d’arbre. Cependant, secouer ces troncs peut également déloger les nids de guêpes de leurs cachettes, provoquant une attaque de la ruche. Pour vous empêcher de vous faire piquer, vous devez attraper l’essaim rapidement.

Équipez le net.

Approchez-vous de l’arbre de l’avant sur le côté droit ou gauche.

Appuyez sur A secouer l’arbre.

Quand un nid de guêpe tombe, tournez-vous immédiatement vers lui et appuyez sur A.

Parfois, vous n’avez d’autre choix que de courir. Si vous vous arrêtez pour changer d’outils, l’essaim vous obtiendra, peu importe à quelle distance vous êtes en avance. Donc, si vous vous retrouvez sans filet dans vos mains lorsqu’un nid de guêpe tombe, mon conseil est de courir immédiatement dans une tente ou un bâtiment disponible.

Quand les guêpes apparaissent-elles?

Les guêpes peuvent être trouvées toute l’année et à tout moment de la journée, alors surveillez ces créatures piquantes. Si vous vous faites piquer, courez vers un établi et créez des médicaments en fournissant un nid de guêpes et trois mauvaises herbes.

Attraper des scorpions

Ces insectes venimeux sont également incroyablement agressifs. Elles sont un peu plus rares que les tarentules et les guêpes, mais vous pouvez en faire un joli sou si vous en attrapez une. Voici comment trouver et attraper un scorpion:

Équipez le net.

Approchez lentement le scorpion en en maintenant le bouton A enfoncé.

Arrêtez immédiatement chaque fois que le scorpion se penche dans une position menaçante avec sa queue qui se contracte.

Une fois qu’il se détend, continuez à vous faufiler lentement vers lui en en maintenant le bouton A enfoncé.

Répéter jusqu’à ce que le scorpion soit à portée.

Rapidement appuyez sur le bouton A pour y glisser avec votre filet.

Quand les scorpions apparaissent-ils?

Les scorpions n’apparaissent que la nuit 18 h à 5 h dans votre jeu. En règle générale, ils commencent à apparaître en avril avec plus d’observations se produisant pendant les mois d’été. Cependant, ils disparaissent du jeu en octobre.

Enlève la piqûre

Maintenant, vous connaissez les meilleures façons d’attraper des tarentules, des scorpions et des guêpes. Espérons que cela réduira la quantité de médicaments que vous devez préparer ainsi que la quantité de cris que vous faites tout en étant poursuivi. J’espère que vous pourrez en attraper un tas et les échanger contre des Bells sucrés et sucrés.

