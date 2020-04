Animal Crossing: New Horizons – Comment attraper le plus de poissons pendant le tournoi de pêche de C.J.

Source: Nintendo

Si vous jouez à New Horizons depuis un certain temps, vous avez peut-être rencontré un petit castor nommé C.J.Ce gars est obsédé par le poisson et le streaming en direct et vous lancera souvent des défis pour attraper des habitants de l’eau spécifiques. Si vous réussissez ses défis, vous pouvez lui vendre du poisson pour 150% des cloches que vous obtiendriez de Nook’s Cranny. Mais ce n’est pas tout ce qu’il fait.

C.J. organise des tournées de pêche sur votre île plusieurs fois au cours de l’année. Vous pouvez gagner de superbes Fish Swag et même des trophées pour votre participation. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces compétitions spéciales, ainsi que sur la façon d’attraper le plus de poissons tout en y participant.

Quand est le tournoi de pêche?

Le tournoi de pêche a lieu sur votre île plusieurs fois par an. Le prochain sera sur Samedi 11 avril 2020 de 9 h à 18 h

Que se passe-t-il pendant le tournoi de pêche?

Les jours de tournois de pêche, C.J.installera un stand devant les services aux résidents. Il vous suffit de lui parler et de lui dire que vous voulez participer au Fish Tourney. La première fois que vous participez au tournoi de pêche, vous pourrez le faire gratuitement. Cependant, à chaque fois par la suite, vous devrez payer 500 cloches afin de participer.

Règles du tournoi de pêche

Vous devez attraper autant de poissons que possible dans un fenêtre de trois minutes.

Vous allez recevoir des points pour chaque poisson que vous attrapez pendant cette période. Vous obtenez un point par poisson. Une fois que vous avez capturé un total de trois poissons, deux points bonus supplémentaires s’ajoutent à votre total.

Vous utilisez les points pour acheter des marchandises spéciales du stand de C.J devant les Services aux résidents.

Poisson pêché

Points gagnés

1 poisson

1 points

2 poissons

2 points

3 poissons

5 points

4 poissons

6 points

5 poissons

7 points

6 poissons

8 points

7 poissons

9 points

8 poissons

10 points

9 poissons

11 points

10 poissons

12 points

Le consensus général est qu’il est vraiment difficile d’attraper plus de 10 poissons pendant une session de tournoi de pêche. En tant que tel, vous êtes susceptible de gagner 12 points ou moins en une seule fois.

Comment attraper le plus de poissons

Si vous voulez gagner le plus de points pendant le tournoi de pêche, vous devrez attraper un tas de poissons. Voici comment procéder. Et oui, ça va prendre quelques gabarits et leurres.

Toutes les récompenses Fish Tourney Fish Swag

Une fois de retour à C.J., il vous donnera des points en fonction du nombre de poissons que vous avez pêchés. Vous pouvez ensuite échanger 10 points à C.J. contre un objet Fish Swag aléatoire ou vous pouvez lui vendre le poisson que vous avez attrapé et il paiera 150% du prix que vous recevriez de Timmy et Tommy Nook. Voici tout ce que vous pourriez recevoir pour échanger des points de tournoi de pêche:

Statue d’ancre

Trophée de poisson en bronze

Plaque de porte poisson

Support de séchage de poisson

Ponchette de poisson

Impression de poisson

T-shirt imprimé poisson

Tapis de poisson

Parapluie de poisson

Baguette de poisson

Support de canne à pêche

Refroidisseur frais

Trophée de poisson d’or

Marine Pop Wallpaper

Trophée de poisson d’argent

Sac de pêche

Comment obtenir le trophée d’or

Vous pouvez gagner trois trophées de pêche différents tout en participant au tournoi de pêche. Cependant, vous devez avoir gagné un certain nombre de points au total pendant la journée pour gagner ces trophées. Le trophée de bronze vous est attribué lorsque vous gagnez un total de 100 points. Le trophée d’argent vous est récompensé lorsque vous gagnez un total de 200 points. Et enfin, le trophée d’or vous est récompensé si vous gagnez un total de 300 points.

Points

Trophée

100 points

Trophée de poisson en bronze

200 points

Trophée de poisson d’argent

300 points

Trophée de poisson d’or

Étant donné que cela coûte 500 cloches par session et tout au plus, vous ne gagnerez probablement que 12 points ou moins en une seule fois, cela va prendre beaucoup de temps et des milliers de cloches pour atteindre ce trophée de poisson d’or. Mais cela aura l’air bien affiché dans votre maison ou ailleurs sur votre île.

Assurez-vous simplement de vendre tous les poissons que vous attrapez à C.J.et il vous donnera 150% des cloches que Nook’s Cranny vous donne. De cette façon, vous êtes sûr de pouvoir payer les frais à chaque fois.

Ramener

C’est tout ce que vous devez savoir sur les tournois de pêche de C.J. Assurez-vous de préparer un tas d’appâts avant de participer à la compétition. De cette façon, vous êtes sûr de prendre un tas de poissons dans le délai de trois minutes. J’espère que vous pourrez attraper des poissons impressionnants dans le processus!

