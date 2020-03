Animal Crossing: New Horizons – Comment choisir l’emplacement parfait de la maison

L’un des plus grands composants des jeux Animal Crossing est la conception et l’agrandissement de votre maison. Le dernier ajout à la série, Animal Crossing: New Horizons, vous donne un énorme contrôle depuis le tout début du jeu en vous permettant de choisir la disposition de l’île et où installer votre tente. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la décision.

Choisissez votre île

L’une des premières décisions que l’on vous demandera de prendre dans un nouveau jeu d’Animal Crossing: New Horizons est de choisir la configuration de l’île déserte vers laquelle vous vous déplacerez. Vous aurez le choix entre quatre cartes qui suivent toutes une disposition de base similaire, avec une rivière, une plage, des prairies ouvertes, des zones surélevées et des sections rocheuses le long du rivage. Vous vous déplacerez dans la plus grande zone ouverte, qui abrite également les services aux résidents, une plaque tournante pour l’artisanat, le commerce et d’autres activités tout au long du jeu.

Les services aux résidents ne peuvent pas être déplacés, alors assurez-vous que vous aimez où ils se trouvent. Il sera toujours dans un endroit assez centralisé, mais vous voudrez qu’il y ait beaucoup d’espace ouvert autour pour d’autres bâtiments que vous ajouterez plus tard alors que votre île déserte se transforme en un village animé. Vous ne pourrez pas traverser les rivières au départ, vous devez donc également vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin dans votre zone de départ. La plus grande chose que vous pourriez manquer est un étang, qui est le seul endroit pour attraper certains des poissons du gibier. Vous devriez pouvoir trouver un gagnant parmi les quatre choix qui vous sont proposés, mais si vous êtes vraiment difficile, vous pouvez redémarrer le jeu et obtenir une nouvelle sélection.

Plantez votre tente

Une fois que vous avez choisi votre carte de l’île, il est temps de choisir où vous allez vivre. Lorsque vous visitez le raton laveur entrepreneurial Tom Nook aux Services aux résidents, il vous donnera une tente que vous pouvez placer n’importe où dans la zone de départ. La tente sera convertie dans votre maison une fois que vous aurez effectué suffisamment de tâches pour gagner les miles Nook nécessaires pour rembourser le prêt que Nook vous accorde pour toutes vos fournitures de départ.

Comme avec les services aux résidents, vous voudrez laisser beaucoup d’espace autour de votre tente pour vous agrandir. Vous allez probablement vouloir de l’espace pour un tas de mobilier d’extérieur et un jardin, et il est certainement agréable d’avoir de l’eau et des arbres à proximité pour un accès facile à un lieu de pêche et à la collecte de ressources. Ces fonctionnalités et l’emplacement des services aux résidents sont les seules choses dont vous devez vraiment vous inquiéter.

Bien qu’il y ait deux autres résidents qui commencent sur votre île, ils ne planteront pas leurs tentes avant d’avoir choisi votre emplacement. Ils choisiront des endroits provisoires pour eux-mêmes qui sont à peu près à égale distance de vous, mais ils seront heureux de vous conseiller si vous souhaitez choisir un emplacement pour eux. Vous pouvez les laisser ou les rapprocher pour les rendre plus pratiques à visiter.

Ne t’inquiète pas trop

En améliorant les services aux résidents, vous pourrez éventuellement déménager votre maison afin que ces décisions ne soient pas vraiment permanentes. Les frais de déménagement sont assez élevés, en particulier au début du jeu, alors essayez de choisir judicieusement, mais ne vous inquiétez pas trop pour que les choses soient parfaites.