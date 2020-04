Animal Crossing: New Horizons – Comment débloquer le Treasure Trawler de Jolly Redd et la galerie d’art du musée

Avec la sortie de la mise à jour 1.2.0, les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons peuvent désormais déverrouiller une galerie d’art pour le musée et faire en sorte qu’un vendeur d’art douteux nommé Redd visite votre île. Cependant, vous devrez effectuer certaines étapes avant que ce renard n’apparaisse sur votre île et que la galerie d’art s’ouvre. Voici tout ce que vous devez faire, ainsi que des conseils pour repérer les contrefaçons.

Comment débloquer le chalutier au trésor de Jolly Redd et la galerie d’art du musée

Parlez aux Blathers. Comme d’habitude, il est planté dans le hall du musée. Il vous dira qu’il a pensé à agrandir le musée pour y inclure une galerie d’art.

Source: iMore

Le lendemain, lorsque vous allumez votre jeu, Isabelle vous dira qu’il y a des rapports d’un «visiteur suspect». Regardez autour de vous sur votre île jusqu’à ce que vous aperceviez Redd. Parlez-lui et il vous parlera de son entreprise de vente d’art. Vous aurez même la chance de lui acheter des œuvres d’art. Il vous donnera d’abord un prix incroyablement cher. Refusez cette première offre, puis il reviendra avec un montant raisonnable. Assurez-vous maintenant d’acheter l’œuvre d’art qu’il vend.

Source: iMore

Courez au musée et offrez les œuvres d’art que vous venez d’acheter à Blathers. Après avoir vu l’œuvre d’art, il déclarera que son rêve d’étendre le musée à une galerie d’art peut enfin commencer.

Source: iMore

Le lendemain, Isabelle annonce que le musée sera fermé pour une journée pour rénovation.

Source: iMore

Le lendemain, le musée ouvrira ses portes avec la nouvelle galerie d’art apparaissant dans les escaliers derrière Blathers. Courez autour de l’île et localisez Redd. Il vous dira qu’il a acquis un bateau où vous pouvez acheter des objets d’art et des meubles. Dites-lui que vous voulez le vérifier.

Source: iMore

Il retournera en courant vers son bateau. Maintenant, vous devez courir vers la “plage secrète” à l’arrière de votre île. Vous trouverez son bateau amarré là-bas. Allez-y et montez à bord de son chalutier.

Source: iMore

Il vend des meubles et des œuvres d’art. Bien que vous puissiez acheter autant de meubles que vous le souhaitez, vous ne pouvez acheter qu’une seule œuvre d’art de son bateau.

Source: iMore

Assurez-vous d’examiner l’œuvre d’art car certaines d’entre elles sont des contrefaçons. Voici comment repérer un faux. Blathers n’accepte pas les fausses illustrations, et ils ne se vendent pas bien non plus chez Nook’s Cranny. Lorsque vous êtes satisfait, faites votre achat. Redd vous enverra l’œuvre d’art le lendemain.

Source: iMore

Vérifiez votre boîte aux lettres le lendemain pour récupérer les œuvres d’art que vous avez achetées.

Source: iMore

Maintenant, vous pouvez soit donner l’illustration aux Blathers ou décorer votre maison avec. N’oubliez pas que si c’est un faux, les Blathers ne vous le prendront pas. Vous pouvez en savoir plus sur les œuvres d’art que vous avez données en interagissant avec elles au musée.

Source: iMore

Comment savoir si Redd vend un faux

Chacune des pièces que Redd vend sur son bateau est basée sur des œuvres d’art classiques réelles. Certains de ses biens sont authentiques, tandis que d’autres sont des faux. Il est assez facile de repérer un faux tant que vous savez quoi chercher.

Cela se résume vraiment à un jeu de tache la différence. Si vous recherchez l’illustration originale et la comparez à celle que Redd vend, vous remarquerez peut-être une différence. Peut-être que la main de la figure représentée dans le portrait est dans une position différente. Peut-être que les couleurs sont un peu décalées. Si vous pensez qu’une œuvre d’art est différente de celle de la vie réelle, c’est probablement une fausse et devrait être évitée. Dans les jeux précédents, les joueurs pouvaient obtenir une assurance d’une loutre nommée Lyle, qui couvrait spécifiquement les contrefaçons d’art. Pour le moment, il est difficile de savoir si ce mécanicien reviendra dans New Horizons.