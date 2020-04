Animal Crossing: New Horizons – Comment devenir les meilleurs amis

Si vous aimez jouer à des jeux sociaux avec d’autres, vous serez intéressé de savoir que Animal Crossing: New Horizons permet aux joueurs de visiter les îles les uns des autres et de profiter de cette douce vie tropicale ensemble. Bien que visiter d’autres îles soit amusant, vous serez limité sur ce que vous pouvez faire à moins que vous ne deveniez “les meilleurs amis” avec un autre joueur du jeu. Voici une explication des avantages que vous obtenez pour être les meilleurs amis et comment devenir les meilleurs amis dans le jeu.

Mot d’avertissement: Vous ne devriez devenir les meilleurs amis que des personnes en qui vous avez confiance. Sinon, ils pourraient voler des ressources précieuses de votre île et vous laisser dans une impasse.

Avantages d’être les meilleurs amis

Devenir amis est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire est de faire apparaître quelqu’un sur votre île ou de visiter l’île de quelqu’un d’autre, puis ce joueur apparaîtra dans votre liste d’amis. Cependant, il faut un peu plus de travail pour faire de quelqu’un un meilleur ami, et pour une bonne raison.

Pour protéger votre île et ses ressources, vos amis ne peuvent pas utiliser certains de leurs outils lors de votre visite. Cependant, cela change si vous devenez les meilleurs amis du jeu. Vous pourrez courir ensemble en récoltant tout ce que vous pouvez trouver. N’oubliez pas que certains joueurs ne sont pas aussi attentionnés que d’autres.

Vous voulez faire très attention à ne pas devenir le meilleur ami de n’importe qui. L’une des pires choses qui puisse arriver est de découvrir que tous vos fruits ont été arrachés des arbres et que toutes vos fleurs ont été récoltées, vous laissant sans rien faire – ou pire, sans cloche à gagner. Ne devenez les meilleurs amis que si vous avez confiance.

Comment devenir les meilleurs amis

Si vous venez de commencer à jouer à Animal Crossing: New Horizons, vous ne pourrez pas visiter d’autres îles ou inviter quelqu’un sur votre île avant un certain temps. En règle générale, les gens peuvent commencer à faire ces choses lors de leur deuxième journée de jeu. Si vous voulez de l’aide sur la façon d’utiliser muliplayer, consultez ce guide.

Tu es le meilleur des amis

Maintenant que vous êtes devenus les meilleurs amis, vous pouvez courir autour des îles et récolter ensemble. N’oubliez pas que les objets que vous collectez lors de votre exploration sur l’île de quelqu’un d’autre s’afficheront dans la boîte de recyclage des services aux résidents de votre propre île. Amusez-vous à jouer ensemble! J’espère que vous trouverez de nombreuses créatures rares et que vous fabriquerez des tonnes de cloches!